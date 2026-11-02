Созданная искусственным интеллектом экранизация знаменитой поэмы Гомера вызвала волну насмешек в социальных сетях. Зрители раскритиковали качество изображения, неестественные движения персонажей и многочисленные исторические неточности.

Американский миллиардер Илон Маск оказался в центре нового скандала после публикации семиминутного видео по мотивам древнегреческой «Одиссеи». Ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта Grok Imagine, должен был продемонстрировать возможности современных технологий в кинематографе, однако результат разочаровал многих пользователей.

Летом Маск пообещал создать при помощи искусственного интеллекта полнометражную экранизацию произведения Гомера. По его словам, фильм должен был отличаться исторической достоверностью и максимально точно передавать содержание древнегреческого эпоса.

Это заявление прозвучало на фоне критики миллиардером фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Маск неоднократно выражал недовольство творческими решениями постановщика, в том числе подбором актеров.

Вместо обещанного шедевра — семь минут критики

Первым результатом амбициозного проекта стал семиминутный эпизод, опубликованный в социальной сети X. Видео представили как совместную творческую работу разработчиков Grok, студии Wonder Studios и режиссера Дэва Уокера, специализирующегося на использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

Однако реакция зрителей оказалась преимущественно негативной.

Пользователи обратили внимание на неестественную мимику героев, странную пластику движений и чрезмерно сглаженные лица персонажей. Не понравилось зрителям и само повествование: события сменяют друг друга слишком быстро, а диалоги выглядят искусственными.

Некоторые комментаторы назвали ролик «полным мусором», другие заявили, что подобные эксперименты лишь подтверждают неспособность искусственного интеллекта передавать человеческие эмоции и создавать полноценные художественные произведения.

Один из пользователей напомнил, что Маск критиковал Нолана за исторические неточности, но в собственной версии допустил множество аналогичных ошибок.

Историческая точность тоже вызвала вопросы

Особенно много претензий возникло к заявленной достоверности новой «Одиссеи».

В частности, персонажи разговаривают на английском языке, хотя действие происходит в Древней Греции. Кроме того, в ролике показана высадка греческих воинов возле Трои, тогда как события гомеровской «Одиссеи» разворачиваются уже после завершения Троянской войны.

Критики также обратили внимание на однообразную внешность персонажей и отсутствие выразительных актерских эмоций.

По мнению ряда зрителей, получившийся материал больше напоминает компьютерный трейлер невысокого качества, чем самостоятельное кинематографическое произведение.

А Нолан тем временем заработал почти два миллиарда

На фоне неудачного дебюта ИИ-проекта Маска экранизация Кристофера Нолана продолжает пользоваться коммерческим успехом.

Фильм, вышедший в мировой прокат 17 июля 2026 года, собрал почти 1,8 миллиарда долларов и получил преимущественно положительные отзывы критиков.

Несмотря на отдельные замечания к монтажу и темпу повествования, картину называют одним из самых масштабных кинематографических проектов года.

Маск же пока представил лишь небольшой фрагмент обещанной полнометражной экранизации. Удастся ли ему до конца года выпустить полноценный фильм, как он первоначально обещал, остается неизвестным.

История с «Одиссеей» вновь вызвала дискуссию о будущем искусственного интеллекта в кино. Хотя современные технологии уже позволяют создавать впечатляющие изображения без традиционных съемок, убедить зрителей в том, что машина способна заменить режиссера, актеров и сценаристов, пока оказывается значительно сложнее.