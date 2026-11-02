Легендарный рок-музыкант Нил Янг вновь вступил в судебное противостояние с Дональдом Трампом. На этот раз артист требует 10 миллионов долларов за использование своей знаменитой песни на политических мероприятиях без его разрешения.

Канадско-американский исполнитель Нил Янг подал иск против политического комитета президента США Дональда Трампа. Причиной стало использование композиции Rockin' in the Free World, которую музыкант написал ещё в 1989 году.

Поводом для обращения в суд стал предвыборный митинг Республиканской партии, состоявшийся 12 октября в штате Огайо. Во время мероприятия прозвучал знаменитый хит Янга, хотя разрешения на его использование, по утверждению артиста, организаторы не получали.

Музыкант не хочет, чтобы его связывали с Трампом

Янг утверждает, что его композиция звучала не только на митинге в Огайо, но и на других мероприятиях республиканцев.

По мнению исполнителя, использование песни в политических целях без его согласия не только нарушает авторские права, но и вредит его репутации. Музыкант опасается, что у публики может сложиться ошибочное впечатление, будто он поддерживает Дональда Трампа и его политическую программу.

Именно поэтому артист намерен добиться не только денежной компенсации, но и судебного запрета на дальнейшее использование композиции.

Это уже второй конфликт из-за одной песни

Примечательно, что Янг уже судился с командой Трампа по аналогичному поводу.

В 2020 году музыкант также выступил против использования Rockin' in the Free World на политических мероприятиях. Тогда конфликт завершился мировым соглашением. Представители Трампа пообещали впредь не использовать композицию без соответствующего разрешения.

Однако, как следует из нового иска, договорённость не положила конец разногласиям.

Теперь Янг обратился в федеральный суд штата Вирджиния, потребовав взыскать с политического комитета президента 10 миллионов долларов.

Представители Дональда Трампа пока публично не ответили на претензии рок-музыканта.

История вновь поднимает вопрос об использовании популярных музыкальных произведений в политических кампаниях. Для исполнителей подобные ситуации связаны не только с авторскими правами, но и с возможностью контролировать, с какими политиками и идеями публика ассоциирует их творчество.