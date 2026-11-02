В Амстердаме посетителям музея предлагают необычный сувенир — татуировку по мотивам произведений знаменитого голландского художника Рембрандта. Причём сделать её можно прямо в доме, где мастер жил и работал почти четыре столетия назад.

В доме-музее Рембрандта вновь открылся временный тату-салон. Здесь профессиональные мастера переносят на кожу посетителей изображения, созданные великим живописцем XVII века. Необычная акция получила название «Рембрандт для бедняков» и уже привлекла внимание туристов и любителей искусства со всего мира.

Проект впервые организовали в 2023 году. Эксперимент оказался настолько популярным, что музей решил повторить его этой осенью.

Шедевр, который останется на всю жизнь

Одним из главных участников проекта стал известный нидерландский татуировщик Хенк Шиффмахер, работающий под псевдонимом Хенки Панки. За более чем 45 лет карьеры он успел сделать татуировки многим знаменитостям, включая Леди Гагу и музыкантов Red Hot Chili Peppers.

По мнению мастера, между искусством татуировки и творчеством Рембрандта гораздо больше общего, чем может показаться. В обоих случаях художник начинает с рисунка, который затем переносится на другую поверхность. Только вместо бумаги или холста татуировщик использует человеческую кожу.

Среди посетителей необычной студии оказался журналист Associated Press Майк Кордер. Несколько лет назад он рассказывал о первой выставке татуировок в музее, даже не предполагая, что однажды сам решится на подобный эксперимент.

Для своей первой татуировки Кордер выбрал офорт Рембрандта «Автопортрет в берете с широко раскрытыми глазами», созданный в 1630 году.

Процедура заняла около получаса и обошлась журналисту в 200 евро. По его признанию, всё оказалось значительно менее болезненным, чем он ожидал. Теперь на его руке навсегда останется изображение молодого Рембрандта с удивлённым выражением лица.

Искусство доступно каждому

Название проекта выбрано не случайно. Если оригинальные произведения старых мастеров продаются за миллионы евро, то стать обладателем собственного «Рембрандта» здесь можно за гораздо более скромную сумму.

Стоимость татуировок составляет от 100 до 350 евро в зависимости от сложности рисунка. Посетителям предлагают выбрать изображения по мотивам гравюр и рисунков художника.

Особое внимание привлекает масштабная работа по мотивам офорта «Снятие с креста» 1633 года. Изображение должно занять всю спину одного из участников проекта. Над татуировкой трудится целая команда мастеров, а завершить её планируется 7 ноября.

Директор музея Милу Гальбесма считает, что подобные инициативы позволяют по-новому взглянуть на классическое искусство и познакомить с ним людей, которые обычно не слишком интересуются музейными экспозициями.

Временная тату-студия будет работать в доме-музее Рембрандта до 7 ноября 2026 года. Организаторы советуют записываться заранее, хотя ежедневно предусмотрено несколько мест и для посетителей без предварительной записи

Таким образом, туристы могут увезти из Амстердама не просто фотографию или магнит на холодильник, а произведение искусства, которое останется с ними на всю жизнь.