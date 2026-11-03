Завершился первый, отборочный тур престижного конкурса молодых исполнителей классической музыки «Таланты Инессы Галанте 2026», и объявлены имена финалистов. В финал конкурса прошли 28 участников: 9 вокалистов, 8 претендентов в категории «Игра на клавишных инструментах», 5 - в категории «Игра на струнных инструментах» и 6 исполнителей, претендующих на победу в категории «Игра на духовых и ударных инструментах». Среди финалистов - талантливые вокалисты и инструменталисты из разных регионов Латвии в возрасте от 10 до 29 лет.

Организаторы конкурса - «Фонд Инессы Галанте» в сотрудничестве с преподавательским составом Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола и при поддержке благотворительного фонда «Nākotnes Atbalsta fonds» (Фонд поддержки будущего) - приглашают жителей Латвии и зрителей из других стран поддержать молодых исполнителей, проголосовав за наиболее понравившееся музыкальное выступление на официальном сайте конкурса: http://inesesgalantestalanti.lv/balsojums-2026/.

Голосование продлится до финала конкурса 28 ноября и определит победителя в номинации «Зрительская симпатия».

В состав жюри конкурса «Таланты Инессы Галанте 2026» вошли: контратенор Сергей Егерс; пианист Андрей Осокин; музыкальный педагог Дагния Стаке; композитор, дирижёр, руководитель кафедры дирижирования оркестром Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, профессор Андрис Вецумниекс; скрипачка Латвийского национального симфонического оркестра, ассоциированный профессор, руководитель кафедры струнных инструментов Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола Терезе Зиберте-Ияба; директор Рижской музыкальной средней школы имени Язепа Медыня, саксофонист Айнарс Шабловскис; пианист, ассоциированный профессор кафедры фортепиано Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола Томс Островскис. Председатель жюри - патронесса конкурса, кавалер ордена Трёх звёзд Инесса Галанте.

Лауреатов конкурса «Таланты Инессы Галанте» ждут денежные премии, стипендии, мастер-классы с выдающимися музыкантами, а также другие ценные призы от партнёров и меценатов проекта. При поддержке фонда «Nākotnes Atbalsta fonds» лауреаты в каждой категории получат денежные премии: 200 евро за третье место, 300 евро за второе место и 400 евро за первое место. Педагоги победителей в каждой категории также получат денежные премии в размере 100 евро.

Помимо денежных премий и подарков, лауреатам конкурса предоставляется прекрасная возможность принять участие в значимых музыкальных событиях, организуемых Фондом Инессы Галанте и его партнёрами. Так, в этом году победители конкурса выступят в рамках самой душевной и ожидаемой серии рождественских музыкальных событий: 10 декабря в Рижской церкви Лютера в Торнякалнсе - на концерте «Три тенора», 11 декабря - на концерте PIANO Vakars а 12 декабря - на традиционном концерте «Рождественская прелюдия» в Рижском Домском соборе.

Финал конкурса и церемония награждения лауреатов состоятся 28 ноября 2026 года в Малом зале концертного зала Dzintari.

За актуальной информацией следите на официальной странице конкурса в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/InesesGalantesTalanti/