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Творчество и психические расстройства: ученые обнаружили неожиданную связь 0 178

Культура &
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Творчество и психические расстройства: ученые обнаружили неожиданную связь

Принято считать, что творчество помогает справляться со стрессом, улучшает настроение и благотворно влияет на эмоциональное состояние. Однако новое исследование показало, что у людей, добившихся успехов в искусстве, несколько чаще встречаются проблемы с психическим здоровьем. При этом у тех, кто занимается научным творчеством, подобной закономерности практически нет.

К таким выводам пришли специалисты Института эмпирической эстетики Общества Макса Планка, Каролинского института и других научных организаций. Результаты их работы опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

В исследовании использовались данные 14 658 близнецов из Швеции. Участники проходили опросы в 2012–2013 и 2022–2023 годах, причем 6419 человек приняли участие в обоих этапах.

Ученых интересовало, насколько активно добровольцы проявляют себя в различных творческих областях. Речь шла о музыке, литературе, живописи, театре, танцах, а также научных исследованиях и изобретательстве.

Полученные сведения сопоставили с информацией о психическом здоровье участников, включая симптомы расстройств и официально зарегистрированные диагнозы. Дополнительно исследователи оценивали такие особенности личности, как открытость новому опыту и способность находить нестандартные решения.

Выяснилось, что люди с более высокими достижениями в художественных направлениях несколько чаще сталкивались с психологическими проблемами. Однако в случае научного творчества такой зависимости в большинстве случаев обнаружить не удалось. Более того, отдельные показатели научной креативности оказались связаны с меньшим количеством проблем с психическим здоровьем.

Исследователи также попытались выяснить, почему возникает подобная разница. Анализ близнецов показал, что существенную роль могут играть наследственные факторы.

Особенно показательным оказалось сравнение однояйцевых близнецов, которые обладают практически идентичным набором генов и, как правило, растут в сходных условиях. Это позволило ученым точнее оценить влияние наследственности на обнаруженную взаимосвязь.

Впрочем, авторы исследования подчеркивают, что генетикой объясняется далеко не все. Окружающая среда, жизненный опыт и индивидуальные обстоятельства также могут влиять на психическое состояние человека.

Еще одно любопытное наблюдение касалось депрессии. Оказалось, что выраженные депрессивные симптомы на раннем этапе были связаны с большей открытостью новому опыту в последующие годы. Эта закономерность сохранялась даже при сравнении однояйцевых близнецов.

Ученые допускают, что между этими явлениями может существовать причинно-следственная связь, однако для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.

При этом специалисты предостерегают от упрощенных трактовок результатов. Исследование не доказывает, что занятия искусством вызывают психические расстройства или что творческие люди обязательно имеют психологические проблемы. Речь идет лишь о статистической взаимосвязи, причины которой еще предстоит изучить.

Таким образом, новое исследование добавляет важные детали к давней дискуссии о связи таланта и психического здоровья, показывая, что художественное и научное творчество могут быть связаны с ним совершенно по-разному.

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#наука #искусство #культура #депрессия #генетика #близнецы #исследования #творчество #статистика
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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