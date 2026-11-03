Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Убийство 17-летней девушки и 30 лет лжи: новый детективный сериал раскрывает страшные семейные тайны 0 172

Культура &
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новый детективный сериал раскрывает страшные семейные тайны

Кадр из сериала

В сентябре 2026 года состоялась премьера детективного триллера «Соборы» (Catedrales) — мрачной истории о нераскрытом убийстве, религиозном фанатизме и семейных секретах, которые десятилетиями оставались под запретом. Над шестисерийным проектом работали кинематографисты Чили, Аргентины и Уругвая.

В основу сериала лег одноименный литературный бестселлер. Сюжет разворачивается вокруг трагедии, произошедшей 30 лет назад в католической общине небольшого провинциального города. Тогда была жестоко убита 17-летняя Ана. Преступление так и не удалось раскрыть, а гибель девушки разрушила привычную жизнь ее семьи. Родственники пытались жить дальше, однако прошлое продолжало преследовать каждого из них. Спустя десятилетия отец погибшей узнает о тяжелом заболевании. Понимая, что времени остается немного, мужчина решает во что бы то ни стало выяснить, кто убил его дочь.Для этого домой возвращается его вторая дочь Лия. Вместе с отцом она начинает собственное расследование, которое постепенно превращается в опасное путешествие по семейному прошлому. Чем глубже герои погружаются в обстоятельства давнего преступления, тем больше обнаруживают неприятных подробностей. За внешним благополучием и религиозной добродетелью скрываются лицемерие, жестокость и тайны, способные окончательно разрушить семью.

Особое место в сериале занимает тема религиозного фанатизма. Создатели показывают, как слепая приверженность догмам и стремление сохранить репутацию могут становиться оправданием самых страшных поступков. При этом «Соборы» — не просто история поиска убийцы. Это психологическая драма о чувстве вины, молчании и последствиях решений, за которые приходится расплачиваться даже спустя много лет. Повествование развивается в двух временных пластах, постепенно раскрывая обстоятельства трагедии и отношения между членами семьи. Зрителям предстоит не только разобраться в произошедшем, но и понять, почему правда так долго оставалась скрытой.

Первый сезон включает шесть эпизодов общей продолжительностью около пяти — пяти с половиной часов. Таким образом, всю историю можно посмотреть за один-два вечера.

Сериал может заинтересовать поклонников атмосферных криминальных драм, в которых главная интрига заключается не только в личности преступника, но и в том, какие секреты готовы хранить самые близкие люди.

×
#культура #Чили #Аргентина
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Илон Маск хотел превзойти Кристофера Нолана, но его «Одиссею» высмеяли в интернете
Изображение к статье: Самый сексуальный мужчина 2026 года: журнал People сделал выбор в пользу известного актёра
Изображение к статье: Рене Зеллвегер вернется в прошлое в компании Питера Динклейджа: что известно о новом фильме
Изображение к статье: Покой и порядок в семье — самое главное. Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: гигантское полотно
Культура &
3
Изображение к статье: Творчество и психические расстройства: ученые обнаружили неожиданную связь
Культура &
Изображение к статье: Стартовало онлайн-голосование за финалистов конкурса «Таланты Инессы Галанте 2026»
Культура &
Изображение к статье: Нил Янг выставил Трампу счет на 10 миллионов долларов
Культура &
Изображение к статье: Рембрандт за 100 евро: в Амстердаме придумали необычный способ прикоснуться к великому искусству
Культура &
Изображение к статье: Илон Маск хотел превзойти Кристофера Нолана, но его «Одиссею» высмеяли в интернете
Культура &
1
Изображение к статье: гигантское полотно
Культура &
3
Изображение к статье: Творчество и психические расстройства: ученые обнаружили неожиданную связь
Культура &
Изображение к статье: Стартовало онлайн-голосование за финалистов конкурса «Таланты Инессы Галанте 2026»
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео