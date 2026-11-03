В сентябре 2026 года состоялась премьера детективного триллера «Соборы» (Catedrales) — мрачной истории о нераскрытом убийстве, религиозном фанатизме и семейных секретах, которые десятилетиями оставались под запретом. Над шестисерийным проектом работали кинематографисты Чили, Аргентины и Уругвая.

В основу сериала лег одноименный литературный бестселлер. Сюжет разворачивается вокруг трагедии, произошедшей 30 лет назад в католической общине небольшого провинциального города. Тогда была жестоко убита 17-летняя Ана. Преступление так и не удалось раскрыть, а гибель девушки разрушила привычную жизнь ее семьи. Родственники пытались жить дальше, однако прошлое продолжало преследовать каждого из них. Спустя десятилетия отец погибшей узнает о тяжелом заболевании. Понимая, что времени остается немного, мужчина решает во что бы то ни стало выяснить, кто убил его дочь.Для этого домой возвращается его вторая дочь Лия. Вместе с отцом она начинает собственное расследование, которое постепенно превращается в опасное путешествие по семейному прошлому. Чем глубже герои погружаются в обстоятельства давнего преступления, тем больше обнаруживают неприятных подробностей. За внешним благополучием и религиозной добродетелью скрываются лицемерие, жестокость и тайны, способные окончательно разрушить семью.

Особое место в сериале занимает тема религиозного фанатизма. Создатели показывают, как слепая приверженность догмам и стремление сохранить репутацию могут становиться оправданием самых страшных поступков. При этом «Соборы» — не просто история поиска убийцы. Это психологическая драма о чувстве вины, молчании и последствиях решений, за которые приходится расплачиваться даже спустя много лет. Повествование развивается в двух временных пластах, постепенно раскрывая обстоятельства трагедии и отношения между членами семьи. Зрителям предстоит не только разобраться в произошедшем, но и понять, почему правда так долго оставалась скрытой.

Первый сезон включает шесть эпизодов общей продолжительностью около пяти — пяти с половиной часов. Таким образом, всю историю можно посмотреть за один-два вечера.

Сериал может заинтересовать поклонников атмосферных криминальных драм, в которых главная интрига заключается не только в личности преступника, но и в том, какие секреты готовы хранить самые близкие люди.