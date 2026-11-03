В ходе археологических исследований, проводимых в рамках реконструкции церкви Святого Петра, были обнаружены фундамент и фрагменты стен первоначальной церкви, построенной в XIII веке, сообщили агентству ЛЕТА представители церкви.

Как отмечают археологи, находка позволяет получить новые сведения о расположении и размерах исторического храма, а также о средневековой застройке Риги.

Стены древней церкви обнаружены под нынешней алтарной частью - на участке, который до сих пор считался более поздней пристройкой к храму. Это означает, что прежние представления об истории строительства церкви придется пересмотреть, отмечает руководитель археологических исследований Мартиньш Лусенс.

Исследователи установили, что ширина обнаруженных стен составляет около двух метров. В нескольких местах видно, что более поздние конструкции церкви опираются на древний фундамент, который повторно использовался при перестройке храма.

В отдельных местах раскопок фундамент обнаружен на глубине около шести метров. Наряду с древними конструкциями археологи нашли захоронения, склепы, фрагменты исторических полов, части надгробий и элементы церковного интерьера, в том числе мраморные фрагменты бывшей кафедры.

Обнаруженные конструкции документируются с помощью замеров, чертежей и трехмерного сканирования. Археологические исследования и проверка прочности фундамента церкви продолжаются.

Во время реконструкции планируется оставить открытыми два места раскопок, чтобы исторические конструкции были доступны для посетителей, а исследователи могли следить за их состоянием.

На реконструкцию церкви Святого Петра парламент Германии выделил более 33 млн евро. Помимо религиозной деятельности, после реконструкции в церкви планируется проводить выставки, концерты и конференции, улучшить доступность башни для посетителей и обновить орган.

Церковь Святого Петра является одним из важнейших памятников средневековой архитектуры Риги.