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Цены на билеты достигли критической отметки - концертные залы опустели на 23,5% 2 209

Культура &
Дата публикации: 04.11.2026
grani.lv
Изображение к статье: вход в концертный зал

За первые девять месяцев 2026 года посещаемость концертов и других музыкальных мероприятий в Латвии сократилась на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные AKKA/LAA (негосударственной организации, занимающейся коллективным управлением авторскими правами.).

С января по сентябрь организация зарегистрировала 999 638 посещений, тогда как за тот же период 2025 года — 1 307 004.

Снижение наблюдается с апреля: каждый месяц вплоть до сентября показатели были ниже прошлогодних. В апреле посещаемость сократилась на 13,8%, в мае — на 8,4%, в июне — на 7,2%, в июле — на 6,1%.

Самое заметное падение зафиксировано в августе и сентябре — на 55,3% и 78% соответственно.

Тенденция сохраняется и без учёта XIII Праздника песни и танца школьной молодёжи Латвии, который проходил в прошлом году. Если исключить из статистики 2025 года 103 038 билетов на его мероприятия, снижение всё равно составляет 17%, или 204 328 посещений.

«Мы достигли критической отметки цен на билеты — многие люди в Латвии больше не могут позволить себе покупать билеты на мероприятия», — заявил исполнительный директор AKKA/LAA и председатель Латвийского музыкального совета при Министерстве культуры Эгилс Шеферс.

По его словам, когда большая часть доходов уходит на продукты, отопление и топливо, на культурные мероприятия денег уже не остаётся. Летом на посещаемость влияет и широкий выбор бесплатных концертов.

Однако, считает Шеферс, рассчитывать на то, что отрасль сможет компенсировать сокращение финансирования повышением цен на билеты, наивно: это создаёт риск увидеть ещё более опустевшие залы.

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#Латвия #музыка #концерты #праздник песни и танца
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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