В Лондоне появился необычный итальянский ресторан, где посетителей встречают аппетитные блюда, но попробовать их не получится. Лазанья, сыры, колбасы и традиционные десерты здесь сделаны не из продуктов, а из разноцветной пряжи. За необычным проектом стоит британская художница Кейт Дженкинс, превратившая галерею в настоящую текстильную тратторию.

Выставка под названием Knitalian проходит в лондонской галерее Air Contemporary. Пространство оформлено как уютный итальянский ресторан с традиционными клетчатыми скатертями и разнообразными угощениями. Однако вместо поваров над меню здесь трудилась художница, вооруженная спицами, крючками и клубками ниток.

На столах можно увидеть многослойную лазанью, румяные трубочки канноли, ломтики салями и всевозможные сыры. На первый взгляд многие экспонаты напоминают настоящую еду, но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что все они связаны вручную.

Создание такого «меню» потребовало нескольких месяцев кропотливой работы. Чтобы добиться максимального сходства с настоящими продуктами, Дженкинс тщательно подбирала оттенки пряжи, экспериментировала с плотностью вязки и использовала различные техники.

Например, для лазаньи художница отдельно связала пласты «теста», изготовила текстильный «соус», а затем собрала все детали слоями, добиваясь характерной формы и объема блюда.

Увлечение вязанием началось у Кейт еще в детстве. Первые уроки рукоделия ей дала бабушка. Впоследствии Дженкинс построила карьеру дизайнера одежды, сотрудничала с известными модными домами, а затем решила посвятить себя необычному направлению искусства — созданию реалистичных продуктов питания из текстиля.

Сегодня ее работы представляют собой не просто забавные поделки, а сложные художественные инсталляции, в которых мастерство ручного труда сочетается с юмором и вниманием к мельчайшим деталям.

Сама идея проекта заключается в том, чтобы заставить зрителей по-новому посмотреть на привычные предметы и получить удовольствие от неожиданного превращения обычной еды в произведение искусства.

Выставка также отражает растущий интерес к традиционным ремеслам и ручной работе, которые вновь становятся популярными, в том числе среди молодежи.

И хотя из этого ресторана никто не уйдет сытым, посетители наверняка получат немало впечатлений. Ведь далеко не каждый день удается увидеть итальянский ужин, который можно не приготовить, а связать.