В Риме на 94-м году жизни скончался кинорежиссёр Тинто Брасс. Его авторству принадлежат картины «Калигула», «Нарушая запреты», «Салон Китти», «Миранда», «Подглядывающий» и другие.

Тинто (настоящее имя – Джованни) Брасс родился в 2023 году в Милане, но считал своим "по-настоящему родным городом" Венецию. По его собственным словам, имя Тинто он выбрал себе потому, что с детства любил живопись, и родные называли его "маленьким Тинторетто".

В молодости Брасс симпатизировал левому движению и экспериментировал в разных жанрах кинематографа, в том числе затрагивая социальные проблемы.

Однако вскоре он перешёл к исследованию человеческой сексуальности и снял фильмы, ставшие классикой эротического кино. Любовь к живописи и эстетический вкус позволяли ему превращать эротику в полноценное художественное и политическое высказывание.

Среди наиболее известных фильмов Тинто Брасса – "Подглядывающий", "Калигула", "Паприка", "Салон Китти". Многие фильмы Брасса ограничивали в показе из-за их чрезмерной откровенности.

Последний фильм Тинто Брасса "Отель Курбе" вышел в 2009 году. В 2010 году Брасс перенёс инсульт и больше не работал в кинематографе.