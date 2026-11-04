В рижском квартале Калнциема стартовала необычная выставка-продажа Art Hunt («Охота за искусством»). Посетителям предлагают не только познакомиться с творчеством молодых латвийских художников, но и приобрести понравившиеся произведения для собственной коллекции или в подарок.

В этом году в проекте участвуют около 40 художников, среди которых студенты и выпускники Латвийской академии художеств. Всего на выставке представлено примерно 500 произведений искусства — от небольших декоративных предметов до масштабных живописных полотен.

Выбор обещает быть разнообразным. Посетители увидят картины, написанные маслом, акрилом и акварелью, графические работы, скульптуры, изделия из стекла и текстиля, керамику, авторские украшения и сувениры.

Главная особенность Art Hunt заключается в том, что понравившуюся работу можно сразу приобрести. Таким образом, выставка становится одновременно площадкой для знакомства с современным латвийским искусством и возможностью поддержать начинающих авторов.

При этом экспозиция не останется неизменной. Организаторы обещают регулярно пополнять ассортимент новыми произведениями, поэтому даже повторный визит может принести неожиданные находки.

Выставка открылась 30 октября и будет работать по выходным до 28 ноября.

Посетить «Охоту за искусством» можно в галерее квартала Калнциема по адресу: улица Калнциема, 35, Рига.

Время работы: по субботам с 10:00 до 16:00, по воскресеньям — с 11:00 до 16:00.

Вход бесплатный.

Организаторы приглашают как коллекционеров и ценителей современного искусства, так и тех, кто просто ищет необычный подарок или оригинальную вещь для своего дома. Возможно, именно здесь удастся найти произведение, которое со временем станет настоящей семейной ценностью.