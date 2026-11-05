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Когда украшения становятся архитектурой: в Риге открылась необычная выставка 0 23

Культура &
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге открылась необычная выставка

Марис Ауниньш. Браслет. 2025 год. Серебро, рутиловый кварц. Собственность автора.

Могут ли кольцо или ожерелье превратиться в миниатюрное архитектурное сооружение? Ответ на этот вопрос предлагают найти в рижском Музее декоративно-прикладного искусства и дизайна, где проходит выставка «Спектр: Линейная архитектура». Здесь привычные ювелирные украшения предстают как сложные пространственные конструкции, в которых каждая линия имеет свое значение.

Выставка стала третьей в серии «Спектр», посвященной современным тенденциям латвийского декоративно-прикладного искусства. Проект организован музеем совместно с Обществом декоративно-прикладного искусства.

На этот раз в центре внимания оказалась линия — один из важнейших элементов ювелирного дизайна. Именно она определяет форму украшения, задает его ритм, создает объем и превращает небольшой предмет в настоящее произведение искусства.

В экспозиции представлены работы восьми латвийских художников-ювелиров: Мариса Ауниньша, Яниса Брантса, Владислава Чистякова, Андриса Лаудерса, Уны Микуды, Аниты Савицкой, Паулы Треймане и Яниса Вилкса.

Каждый из них по-своему исследует взаимодействие материала, пространства и человеческого тела. Одни авторы обращаются к строгой геометрии и точным пропорциям, другие вдохновляются природными формами и плавными линиями.

По словам куратора выставки Гинты Грубе, за внешней простотой линии скрываются практически безграничные художественные возможности. Однако чем лаконичнее форма, тем выше требования к мастерству художника: даже малейшая неточность становится заметной.

Особенно ярко архитектурный подход проявляется в работах Яниса Брантса. Художник признается, что идеи новых украшений нередко приходят к нему во время обычных прогулок по городу. Сначала он мысленно выстраивает будущую композицию, продумывая пропорции, расстояния и мельчайшие детали, и лишь затем приступает к работе с материалом.

Для Уны Микуды ювелирное украшение — это не просто красивый аксессуар, а своеобразная скульптура, которая взаимодействует с телом человека. Экспериментируя с конструкцией и объемом, художница превращает даже привычное кольцо в необычный пространственный объект.

Интересно, что архитектурная тема продолжается и в оформлении самой выставки. Украшения размещены в отдельных витринах на легких деревянных каркасах, образующих ритмичную композицию. Миллиметровая бумага внутри витрин напоминает об инженерных чертежах, расчетах и поиске идеальных пропорций.

Графическое оформление, созданное Элтоном Куном, объединяет экспозицию с общей визуальной концепцией выставочного цикла.

«Линейная архитектура» продолжает разговор о том, насколько разнообразным может быть современное ювелирное искусство. Здесь украшения предлагают рассматривать не только как предметы роскоши или элементы моды, но и как самостоятельные художественные произведения, способные удивлять сложностью замысла.

Выставка открыта до 13 декабря 2026 года.

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#Рига #выставка #дизайн #культура #архитектура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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