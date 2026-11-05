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На поддержку иностранных фильмов будут доступны 4,24 млн евро 0 18

Культура &
Дата публикации: 05.11.2026
LETA
Изображение к статье: съемка кино

С 25 ноября Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) начнет прием заявок на поддержку иностранных фильмов и крупных мероприятий. Общий объем доступного финансирования составит 4,24 млн евро, сообщили в ЛАИР.

Пятый отборочный тур продлится до 11 января 2027 года. Можно подавать на рассмотрение проекты, реализация которых и запрос на окончательный платеж запланированы не позднее 15 ноября 2027 года.

Цель программы - привлечение иностранных инвестиций, развитие экспорта услуг и повышение международной узнаваемости Латвии. Поддержка распространяется на съемки иностранных художественных, анимационных и документальных фильмов, сериалов, а также международные культурные, спортивные, деловые и другие публичные мероприятия со значительным экономическим вкладом. Размер софинансирования может достигать 30% приемлемых расходов проекта.

Директор ЛАИР Иева Ягере отмечает, что каждый международный проект, реализуемый в Латвии, обеспечивает работой местных специалистов, создает заказы для предприятий и способствует развитию экономики. Новый конкурс позволит привлекать дополнительные проекты и инвестиции, опираясь на накопленный опыт и международное признание.

В Латвии планируется реализовать несколько новых международных кинопроектов. Среди них сериал "Last Call" компании "Atlantique Productions", финансируемый "Warner Bros. Discovery" и предназначенный для международного показа на платформе "HBO MAX", а также сериал режиссера Нины Вольфрум "Westwell", который продюсирует "Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH" при финансировании "The Walt Disney Company". Съемочный сервис для обоих проектов обеспечит латвийская компания "Nafta Films".

О конкурентоспособности латвийских кинопрофессионалов свидетельствуют успехи на международных фестивалях. Значительная часть фильма датского режиссера Май эль-Туки "Неизвестная женщина" была снята в Риге при участии латвийских партнеров. На Венецианском кинофестивале картина получила главный приз "Золотой лев", а исполнительница главной роли - кубок Вольпи как лучшая актриса.

Фильм совместного производства Франции, Германии и Латвии "Минотавр", преимущественно снятый в Риге, получил Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля. Франция выдвинула его на премию Американской киноакадемии "Оскар" 2027 года в категории "Лучший международный фильм". Режиссер картины - Андрей Звягинцев.

Мировая премьера фильма польского режиссера Яна Голубека "Дикий, дикий восток" состоялась в сентябре в рамках конкурсной программы "Платформа" Международного кинофестиваля в Торонто. Съемки проходили в Кулдиге и Салацгриве. Латвийский этап при поддержке ЛАИР обеспечила студия "Уайт Пикчер".

Иностранные кинопроекты создают спрос не только на услуги специалистов киноиндустрии, но и на транспорт, гостиницы, питание, строительство, аренду оборудования, охрану и постпроизводство. Это способствует занятости, росту оборота предприятий и экспорту услуг. Аналогичный эффект оказывают крупные международные мероприятия, привлекающие иностранных гостей и поддерживающие развитие туризма, транспорта и сферы гостеприимства.

По данным ЛАИР, в 2025-2026 годах в рамках предыдущих отборочных туров для 29 кинопроектов было утверждено софинансирование на 9,8 млн евро. Налоговые поступления от реализованных проектов превысили 7,4 млн евро. Согласно экономической оценке, за три года программа принесет латвийской экономике около 72 млн евро экспортных доходов. Каждый вложенный евро государственного финансирования обеспечит примерно трехкратную отдачу.

Поддержка предоставляется на конкурсной основе в соответствии с правилами Кабинета министров от 11 февраля 2025 года №99 о софинансировании из государственного бюджета крупных публичных мероприятий и съемок иностранных фильмов в Латвии.

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#инвестиции #Латвия #финансирование #экономическое развитие
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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