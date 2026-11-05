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Таксы захватили музей: в Германии открылась выставка, куда пускают даже четвероногих посетителей 0 21

Культура &
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: В немецком Бремене открылась необычная художественная выставка, главными героями которой стали таксы

В немецком Бремене открылась необычная художественная выставка, главными героями которой стали таксы. Причем организаторы решили не ограничиваться картинами и скульптурами: посетителям разрешили приходить в музей вместе со своими четвероногими питомцами.

Экспозиция под названием «Такса: икона без поводка» открылась 31 октября в художественном музее Кунстхалле. Она посвящена тому, как небольшие собаки с короткими лапами и длинным туловищем на протяжении столетий вдохновляли художников, фотографов и скульпторов.

Среди авторов представленных произведений — Пабло Пикассо, Энди Уорхол и Дэвид Хокни. Все трое были поклонниками такс, а некоторые держали этих собак дома. Всего на выставке собрано около 120 работ, включая живопись, графику, фотографии, видеоинсталляции и необычные коллекционные предметы.

Директор музея Кристоф Грюненберг считает, что это, возможно, первая в мире выставка, посвященная именно таксам в искусстве, а не собакам вообще.

Одним из самых необычных экспонатов стала бронзовая скульптура немецкого художника Торстена Бринкманна. Она изображает дамскую сумочку, у которой вместо привычного основания — собачьи лапы. Таким образом автор обыграл репутацию такс как маленьких собак, которых удобно носить с собой.

Еще одна работа Бринкманна — яркая инсталляция Toxie Love, встречающая посетителей в первом зале. В экспозицию также вошли многочисленные игрушечные таксы и предметы из коллекции Музея такс в Регенсбурге.

Особое внимание организаторы уделили самим собакам. По четвергам и субботам в определенные часы владельцы могут приводить питомцев в три из восьми выставочных залов. Правда, действуют ограничения: высота собаки в холке не должна превышать 30 сантиметров, а для посещения необходимо заранее оформить билет на конкретное время через интернет.

Для четвероногих гостей предусмотрена специальная зона ожидания Dachshund Lounge.

По словам руководства музея, идея заключается в том, чтобы воспринимать собак не просто как сопровождающих человека, а как самостоятельных посетителей. Им разрешают осматривать пространство, наблюдать за происходящим и знакомиться с окружающими запахами.

Одним из первых четвероногих гостей стал 13-летний такса Марчелло, принадлежащий финскому фотографу Элине Бротерус. Пес уже много лет служит моделью для хозяйки, а его фотографии также представлены на выставке.

Выставка рассказывает и об истории популярности породы. Таксами восхищались не только художники, но и монархи. Среди известных любителей этих собак были британская королева Виктория и германский император Вильгельм II.

Со временем такса превратилась из охотничьей собаки в узнаваемый культурный символ, который появлялся в произведениях искусства, рекламе и массовой культуре. В частности, именно такса по имени Вальди стала талисманом летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.

Выставка в Бремене продлится до 28 марта 2027 года. Организаторы надеются, что необычный формат привлечет в музей не только ценителей искусства, но и любителей животных, которые прежде редко посещали художественные галереи.

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#выставка #искусство #культура #собаки #музеи #Германия
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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