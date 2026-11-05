Знаменитый горбун Квазимодо возвращается на экраны, но на этот раз зрителей ждет совсем не та романтическая история, которую многие помнят по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Netflix представил первый трейлер исторической драмы «Квазимодо, душа Парижа», главную роль в которой исполнил французский актер Венсан Кассель.

События фильма разворачиваются в Париже в 1830 году, накануне Июльской революции. Французскую столицу охватывают политические волнения, а над городом нависает угроза смертоносной эпидемии холеры.

В центре сюжета — горбатый каменщик, которого окружающие считают чудовищем из-за его необычной внешности. Однако именно он неожиданно оказывается в центре внимания врачей, пытающихся найти средство против опасной болезни.

За Квазимодо начинается настоящая охота. Полиция и медики хотят использовать его для проведения экспериментов, рассчитывая, что особенности его организма помогут победить эпидемию.

На фоне происходящего герой пытается защитить любимую женщину — танцовщицу Агнес. Ради нее ему предстоит противостоять не только преследователям, но и жестоким порядкам общества, которое привыкло судить людей по внешности.

Режиссером картины выступил Жан-Франсуа Рише, известный по фильмам «Враг государства № 1» и «Крушение». Над сценарием работали Эрик Беснар и Эдгар Мари.

Помимо Венсана Касселя, в фильме снялись Бенжамен Вуазен, Карим Леклу, Дафна Патакия и Ноэми Львовски.

Особый интерес вызывает преображение Касселя. Ради роли знаменитого горбуна актеру пришлось кардинально изменить внешность с помощью сложного грима. В первых кадрах трейлера его действительно непросто узнать.

Создатели фильма решили не пересказывать буквально сюжет классического произведения Виктора Гюго, опубликованного в 1831 году. Вместо этого они предлагают собственную версию истории человека, который, согласно одной из исследовательских гипотез, мог стать прототипом литературного Квазимодо.

В новой интерпретации на первый план выходят социальное неравенство, страх перед болезнями, жестокость медицинских экспериментов и противостояние человека обществу.

Судя по трейлеру, зрителей ожидает напряженная историческая драма с погонями, опасными приключениями и трагической любовной линией.

Премьера фильма «Квазимодо, душа Парижа» состоится 27 ноября 2026 года на Netflix.