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Ограбление пошло не по плану: новый испанский триллер за несколько дней покорил Netflix 0 166

Культура &
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новый испанский триллер за несколько дней покорил Netflix

Новый испанский криминальный триллер «Курс на столкновение» (Collision Course) неожиданно оказался в числе самых популярных фильмов Netflix. Картина, премьера которой состоялась 30 октября, всего за несколько дней сумела обойти голливудских конкурентов и возглавить рейтинги просмотров.

Уже 31 октября испанская новинка поднялась на первое место в мировом кинорейтинге стриминговой платформы. А 1 ноября, по данным аналитического сервиса FlixPatrol, фильм занял лидирующую позицию в американском чарте Netflix Top 10 Movies.

События триллера разворачиваются в Мадриде в 2013 году, когда Испания переживает последствия тяжелого экономического кризиса. Четверо преступников решают ограбить банк, рассчитывая сорвать крупный куш и скрыться с деньгами.

Однако тщательно подготовленная операция неожиданно выходит из-под контроля. Непредвиденные обстоятельства рушат план побега, и преступники оказываются в ситуации, когда любая ошибка может стоить им свободы.

Пытаясь уйти от полицейского преследования, участники ограбления постепенно теряют доверие друг к другу. На поверхность всплывают старые обиды, ложь и предательство. Теперь им приходится опасаться не только полиции, но и собственных сообщников.

Создатели картины сделали ставку на динамичный сюжет, психологическое напряжение и неожиданные повороты. Режиссер сравнивает происходящее на экране с американскими горками, обещая зрителям насыщенную событиями историю, в которой невозможно заранее предугадать развитие событий.

В фильме снялись известные испанские актеры Лайя Коста, Карра Элехальде, Луис Сахера, Тамар Новас, Альваро Сервантес и Луис Омар.

Производством занималась компания Bambú Producciones. Исполнительным продюсером и одним из сценаристов выступил Рамон Кампос, работавший над сценарием совместно с Даниэлем Санчесом Аревало.

Стремительный успех испанского триллера продолжает тенденцию популярности криминальных историй на Netflix. Ранее внимание зрителей привлек новый сезон французского сериала «Люпен», также посвященного дерзким преступлениям и запутанным аферам.

При этом успех «Курса на столкновение» оказался особенно заметным: испаноязычная картина сумела выйти в лидеры американского рейтинга практически сразу после премьеры.

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#культура #ограбление
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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