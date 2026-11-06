Пока мировые компании все активнее используют искусственный интеллект для создания рекламы, итальянский модный дом Prada решил пойти другим путем. В новой рождественской кампании бренд сделал ставку на ручную анимацию, пригласив к работе художника, участвовавшего в создании знаменитых мультфильмов Disney.

Праздничная рекламная кампания Prada получила название «Drawing Prada: Animated By Hand» («Рисуя Prada: оживлено вручную»). Ее главная особенность — сочетание традиционной рисованной анимации с кадрами, снятыми с участием настоящих актеров.

Вместо того чтобы доверить создание изображений искусственному интеллекту, модный дом привлек профессиональных художников, которые вручную прорисовывали кадры анимационной истории.

Руководителем анимационного проекта стал Джон Померой — известный американский художник-мультипликатор, много лет работавший над анимационными фильмами Disney и других студий.

За художественную концепцию отвечали креативные директора Prada Миучча Прада и Раф Симонс. В создании кампании также участвовал режиссер Фердинандо Вердери.

Не обошлось и без знаменитостей. Героями праздничной истории стали актрисы Сэди Синк и Майя Хоук, актеры Чен Хаю, Лютер Форд и Келвин Харрисон-младший.

Создатели рекламы стремились передать особую атмосферу, которую невозможно получить с помощью идеально выверенных компьютерных изображений. По их мнению, именно небольшие несовершенства нарисованных вручную линий, индивидуальный почерк художника и ощущение живого творчества делают визуальную историю по-настоящему эмоциональной.

Новая кампания стала своеобразным ответом на стремительное распространение искусственного интеллекта в рекламной индустрии. Пока одни компании используют нейросети для сокращения расходов и ускорения производства контента, Prada решила подчеркнуть ценность человеческого труда.

В социальных сетях такой подход встретил положительную реакцию. Пользователи отметили выразительность ручной анимации и поблагодарили бренд за поддержку художников.

Маркетинговые эксперты также увидели в этой инициативе важный сигнал для индустрии. На фоне растущего количества изображений и видеороликов, созданных нейросетями, традиционные художественные техники могут вновь стать конкурентным преимуществом.

Таким образом, Prada напомнила, что в эпоху искусственного интеллекта настоящей роскошью может оказаться не технологическое совершенство, а работа, выполненная человеческими руками.