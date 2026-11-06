На 100-м году умер советский и российский актер театра и кино Юрий Каюров. Об этом сообщил Малый театр.

«Только что в Малый театр пришла очень грустная новость — не стало всеми любимого народного артиста России Юрия Каюрова», — сказано в сообщении.

Широкую известность Каюров получил благодаря роли Владимира Ленина. Впервые он сыграл ее в 1961 году в фильме «В начале века» режиссера Анатолия Рыбакова. Всего актер воплотил Ленина в 16 фильмах и двух театральных спектаклях.

Среди киноработ — «Сквозь ледяную мглу» (1965), «Шестое июля» (1968), «Почтовый роман» (1969), «Кремлевские куранты» (1970), телефильм «Хождение по мукам» (1977) и «Ленин в Париже» (1981). За последнюю картину он получил Государственную премию СССР в 1983 году.

Помимо роли Ленина Каюров снимался более чем в 40 фильмах и сериалах. Среди них — «Долгие проводы», «Пропавшая экспедиция» и «Золотая речка» (роль Волжина), «Пламя», «Белый снег России», «Моя Анфиса», «Государственная граница» и «Романовы. Венценосная семья». В 2007 году он выпустил книгу «Куда уходят дни…».

Каюров родился в Череповце 30 сентября 1927 года. В 1945 году служил в Ленинграде матросом-артиллеристом на учебном крейсере «Аврора». С позволения командования во время службы посещал занятия в театральной студии, которой руководили педагоги Василий Меркурьев и Ирина Мейерхольд.

В 1952 году Каюров окончил Ленинградский театральный институт имени Островского. После выпуска и по 1966 год работал в Саратовском театре драмы, а с 1967 года служил в московском Малом театре.