В столице Ирака археологи сделали находки, позволяющие заглянуть в повседневную жизнь жителей древней Месопотамии. Во время раскопок ученые обнаружили сооружения, которые, предположительно, использовались для выпечки хлеба и приготовления пива. Возраст находок составляет около четырех тысяч лет.

Открытие было сделано на археологическом памятнике Телль-Мухаммад в Багдаде. Эта территория относится преимущественно к эпохе знаменитого вавилонского царя Хаммурапи, приблизительно к 2000–1600 годам до нашей эры.

Исследователи обнаружили остатки древних оборонительных сооружений, двое городских ворот, а также участок, который мог служить своеобразным пищевым производством.

Особый интерес ученых вызвала глиняная табличка с клинописным текстом. В ней упоминается человек, получавший ячмень для изготовления пива. Речь, предположительно, идет о напитке под названием «курун», который был известен в древней Месопотамии.

Профессор археологии Катанийского университета Никола Анери назвал нынешний сезон раскопок исключительно успешным. По его словам, обнаруженные сооружения и письменные свидетельства позволяют предположить, что на этом месте не только выпекали хлеб, но и варили пиво.

При этом ученые пока не спешат с окончательными выводами. Расшифровка найденной таблички продолжается, и ее полный перевод может дать дополнительные сведения о производстве напитков в древнем Вавилоне.

Археологические исследования на территории Телль-Мухаммада ведутся с 2022 года. Новые открытия помогают восстановить картину жизни обычных людей, о которой историкам известно значительно меньше, чем о правителях, войнах и строительстве дворцов.

Месопотамия, расположенная между реками Тигр и Евфрат, считается одним из древнейших центров человеческой цивилизации. Именно здесь возникли первые города, развивались письменность, торговля и сложные системы управления.

Хлеб и пиво занимали важное место в хозяйственной жизни региона. Ячмень служил одним из основных сельскохозяйственных продуктов, а изготовление напитков из зерна было частью местных традиций.

Сегодня археологический памятник постепенно превращается в доступное для посетителей историческое пространство. На его территории уже создан новый археологический парк.

Иракские специалисты совместно с международными партнерами продолжают изучать и сохранять древние сооружения. Предполагается, что дальнейшие раскопки не только принесут новые открытия, но и помогут развитию культурного туризма в Багдаде.