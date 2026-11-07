Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что ели и пили 4000 лет назад? Археологи обнаружили древнюю пивоварню и следы производства хлеба 1 86

Культура &
Дата публикации: 07.11.2026
Euronews
Изображение к статье: Археологи обнаружили в Багдаде древнюю пивоварню и следы производства хлеба

В столице Ирака археологи сделали находки, позволяющие заглянуть в повседневную жизнь жителей древней Месопотамии. Во время раскопок ученые обнаружили сооружения, которые, предположительно, использовались для выпечки хлеба и приготовления пива. Возраст находок составляет около четырех тысяч лет.

Открытие было сделано на археологическом памятнике Телль-Мухаммад в Багдаде. Эта территория относится преимущественно к эпохе знаменитого вавилонского царя Хаммурапи, приблизительно к 2000–1600 годам до нашей эры.

Исследователи обнаружили остатки древних оборонительных сооружений, двое городских ворот, а также участок, который мог служить своеобразным пищевым производством.

Особый интерес ученых вызвала глиняная табличка с клинописным текстом. В ней упоминается человек, получавший ячмень для изготовления пива. Речь, предположительно, идет о напитке под названием «курун», который был известен в древней Месопотамии.

Профессор археологии Катанийского университета Никола Анери назвал нынешний сезон раскопок исключительно успешным. По его словам, обнаруженные сооружения и письменные свидетельства позволяют предположить, что на этом месте не только выпекали хлеб, но и варили пиво.

При этом ученые пока не спешат с окончательными выводами. Расшифровка найденной таблички продолжается, и ее полный перевод может дать дополнительные сведения о производстве напитков в древнем Вавилоне.

Археологические исследования на территории Телль-Мухаммада ведутся с 2022 года. Новые открытия помогают восстановить картину жизни обычных людей, о которой историкам известно значительно меньше, чем о правителях, войнах и строительстве дворцов.

Месопотамия, расположенная между реками Тигр и Евфрат, считается одним из древнейших центров человеческой цивилизации. Именно здесь возникли первые города, развивались письменность, торговля и сложные системы управления.

Хлеб и пиво занимали важное место в хозяйственной жизни региона. Ячмень служил одним из основных сельскохозяйственных продуктов, а изготовление напитков из зерна было частью местных традиций.

Сегодня археологический памятник постепенно превращается в доступное для посетителей историческое пространство. На его территории уже создан новый археологический парк.

Иракские специалисты совместно с международными партнерами продолжают изучать и сохранять древние сооружения. Предполагается, что дальнейшие раскопки не только принесут новые открытия, но и помогут развитию культурного туризма в Багдаде.

×
#археология #пиво #культура #хлеб
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новый испанский триллер за несколько дней покорил Netflix
Изображение к статье: съемка кино
Изображение к статье: В Риге открылась необычная выставка
Изображение к статье: В немецком Бремене открылась необычная художественная выставка, главными героями которой стали таксы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Во время археологических раскопок в церкви Святого Петра обнаружены фундамент и фрагменты стен исторического храма XIII века
Культура &
Изображение к статье: С 15 по 18 ноября латвийская столица вновь станет площадкой для масштабного фестиваля света Staro Rīga
Культура &
Изображение к статье: Мэтт Дэймон снялся в сериале "Позолоченный век"
Культура &
Изображение к статье: Музей Гуггенхайма: все движутся по спирали. Эксклюзив!
В мире
1
Изображение к статье: Поминальная свеча
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Prada пошла против модного тренда: вместо искусственного интеллекта бренд выбрал живых художников
Культура &
Изображение к статье: Во время археологических раскопок в церкви Святого Петра обнаружены фундамент и фрагменты стен исторического храма XIII века
Культура &
Изображение к статье: С 15 по 18 ноября латвийская столица вновь станет площадкой для масштабного фестиваля света Staro Rīga
Культура &
Изображение к статье: Мэтт Дэймон снялся в сериале "Позолоченный век"
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео