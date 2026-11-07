Голливудский актер Мэтт Дэймон, известный по фильмам «Марсианин» и «Идентификация Борна», неожиданно появился в четвертом сезоне исторического сериала HBO «Позолоченный век». Правда, увидеть звезду на экране смогут лишь самые внимательные зрители: его роль длится всего шесть секунд.

Вместе с Дэймоном в эпизоде снялся знаменитый американский телеведущий Дэвид Леттерман. Оба предстали в образах состоятельных жителей Нью-Йорка XIX века. В костюмах соответствующей эпохи они просто проходят по улице мимо особняков главных героев сериала, не произнося ни слова.

Необычное появление знаменитостей связано со съемками программы Леттермана «Мой следующий гость не нуждается в представлении», которая выходит на Netflix.

Оказалось, что телеведущий почти полвека мечтал попробовать себя в роли статиста. Эта идея возникла у него еще в 1977 году, когда он заметил своего знакомого в небольшой сцене фильма Вуди Аллена «Энни Холл».

Осуществить давнюю мечту удалось благодаря Мэтту Дэймону, который должен был стать гостем программы Леттермана. Выяснилось, что в начале актерской карьеры Дэймон вместе со своим другом Беном Аффлеком тоже участвовал в массовых сценах. Тогда и возникла идея вновь оказаться на съемочной площадке в качестве обычных статистов.

Для необычного эксперимента выбрали сериал «Позолоченный век». Его создатель Джулиан Феллоуз, известный также по «Аббатству Даунтон», поддержал инициативу.

Несмотря на звездный статус, Дэймон и Леттерман прошли обычную процедуру подготовки к съемкам: примеряли исторические костюмы, работали с гримерами и парикмахерами. Дэймону прикрепили накладные усы и бакенбарды, а Леттерману подобрали подходящий головной убор.

Съемки не обошлись без курьезов. По словам продюсеров, Дэймон так много смеялся, что ему приходилось придерживать накладные усы, чтобы они не отклеились.

В итоге обе знаменитости появились в кадре всего на несколько секунд. При этом их имена даже не включили в финальные титры.

Четвертый сезон «Позолоченного века» стартовал 1 ноября 2026 года. Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке 1880-х годов, когда стремительное обогащение промышленников и предпринимателей меняло привычный уклад американского высшего общества. В центре сюжета — противостояние старой аристократии и новых миллионеров, борьба за влияние, богатство и общественное признание.

Главные роли в исторической драме исполняют Кристина Барански, Синтия Никсон, Кэрри Кун и Морган Спектор.