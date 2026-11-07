С 15 по 18 ноября латвийская столица вновь станет площадкой для масштабного фестиваля света Staro Rīga. В этом году организаторы подготовили 52 световых объекта, которые разместятся на обоих берегах Даугавы. Зрителей ждут впечатляющие проекции на исторических зданиях, интерактивные композиции и необычные художественные эксперименты.

Фестиваль, приуроченный к празднованию годовщины провозглашения Латвийской Республики, будет проходить четыре вечера подряд — с 17:00 до 23:00. Световые инсталляции появятся на улицах, площадях, в парках и на фасадах зданий, на несколько часов меняя привычный облик города.

Главная тема нынешнего фестиваля — unum momentum, что означает «то самое мгновение». Художники предложат зрителям задуматься о моментах, которые способны изменить человеческую жизнь, повлиять на принятые решения или оставить незабываемые впечатления.

Пять километров световых чудес

Главной осью фестиваля станет Даугава. Организаторы разработали маршрут протяженностью почти пять километров, объединив световые объекты в несколько тематических зон.

На левом берегу реки инсталляции можно будет увидеть возле Латвийской национальной библиотеки и вдоль променада Мукусалас.

На правом берегу маршрут охватит квартал Спикери возле Центрального рынка, Старую Ригу, территорию от концертного зала Ave Sol до парка Кронвальда, а также Виестурдарзс.

Посетители смогут самостоятельно выбирать продолжительность прогулки и знакомиться с отдельными световыми композициями.

Замок света преобразится до неузнаваемости

Одним из центральных событий фестиваля станет масштабная инсталляция ASCEND на фасаде Латвийской национальной библиотеки.

Ее автор — известный венгерский художник Ласло Жолт Бордош, специально подготовивший новую работу для рижского фестиваля. С помощью света он намерен показать, как искусство способно менять восприятие привычных вещей и открывать новые горизонты.

На площади Пилс появится интерактивная композиция норвежской художницы Анастасии Исачен. В ней современные технологии объединятся с искусством, предлагая зрителям задуматься о взаимоотношениях человека и окружающей среды.

Необычное представление готовят и для фасада Рижского Дома конгрессов. Венгерская группа Lightspray Visual использует мощные аналоговые проекторы и специальные кинетические механизмы, чтобы создать постоянно меняющуюся игру света и движения.

Пять тысяч зеркал создадут «Солнце ночью»

Еще одним заметным объектом фестиваля станет кинетическая скульптура SOLEIL NUIT («Солнце ночью») французского художника Себастьена Лефевра.

Ее установят в Виестурдарзсе. Композиция включает более 5000 зеркальных элементов, которые под воздействием ветра будут двигаться и отражать свет, создавая непрерывно меняющиеся переливы.

Не менее необычные впечатления обещают посетителям парка Кронвальда, где свет и дым станут частью художественных композиций.

Впервые световая инсталляция появится у памятника Свободы

Особое место в программе займет композиция Dižkoku balsis («Голоса великих деревьев»). Впервые за историю Staro Rīga световой объект разместят непосредственно у подножия памятника Свободы.

18 ноября, в день 108-й годовщины провозглашения независимости Латвии, инсталляция превратится в сцену для праздничного концерта. В завершение выступления зрителям представят специальное световое шоу.

Большинство работ созданы латвийскими художниками

В нынешнем фестивале примут участие как признанные зарубежные мастера, так и молодые авторы.

Более двух третей основной программы составят новые произведения латвийских художников, подготовленные специально для Staro Rīga 2026.

Свои работы представят и студенты творческих учебных заведений. В программу вошли семь инсталляций учащихся Латвийской академии художеств и четыре проекта Латвийского колледжа культуры Латвийской академии культуры, созданные совместно со студентами из девяти европейских стран.

Организаторы рассчитывают, что фестиваль станет не только зрелищным событием, но и возможностью по-новому взглянуть на знакомые уголки Риги.

Посещение фестиваля бесплатное. Полная программа и карта расположения всех 52 световых объектов доступны на официальном сайте Staro Rīga.