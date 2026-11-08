В ноябре Юрмала отметит два главных государственных праздника Латвии — День Лачплесиса 11 ноября и 108-ю годовщину провозглашения независимости 18 ноября. Жителей и гостей курортного города ждут факельные шествия, концерты, памятные церемонии и впечатляющий 20-километровый Путь света, который объединит тысячи горящих свечей.

Праздничная программа охватит разные районы города — от Кемери до Каугури и Дубулты. Кульминацией торжеств станет 18 ноября, когда улицы Юрмалы озарятся тысячами огней, а вечер завершится концертом и фейерверком.

11 ноября: факельные шествия и память о героях

В День Лачплесиса, посвященный памяти борцов за независимость Латвии, в Юрмале пройдут памятные мероприятия.

В 14:00 в Юрмальском музее на улице Тиргоню, 29, откроется небольшая выставка, посвященная кавалеру Военного ордена Лачплесиса Аугусту Муйжулису. В 14:15 исследователь Лига Стразда расскажет о судьбе офицера, участвовавшего в защите Риги от войск Бермонта в 1919 году.

В 16:00 в Слокской евангелическо-лютеранской церкви состоится памятное богослужение с участием певицы Силвии Силавы.

Одним из центральных событий дня станет традиционное факельное шествие в Каугурциемсе. Участники соберутся в 17:00 на автостоянке по адресу улица Райня, 39А, а в 17:30 отправятся к памятнику капитану Паулису Золтсу и солдатам студенческой роты.

В 18:00 возле памятника пройдет церемония памяти павших воинов и прозвучит музыкальная программа.

Еще одно факельное шествие начнется в 17:00 у Кемерской основной школы. Его маршрут пройдет через Кемерский курортный парк к скульптуре «Кемерская Анниня». Жителей приглашают присоединиться со своими факелами.

В Дубултской евангелическо-лютеранской церкви в 18:00 также состоится памятное богослужение.

18 ноября: через весь город протянется река огней

Главным украшением Юрмалы в День независимости станет традиционный Путь света — одна из самых впечатляющих праздничных акций курортного города.

Более 12 тысяч свечей образуют светящуюся линию протяженностью около 20 километров — от моста через Лиелупе до Кемери.

Традиция появилась в Юрмале еще в 2002 году и с тех пор стала неотъемлемой частью ноябрьских торжеств.

Присоединиться к созданию Пути света сможет каждый желающий. С 15:30 жители и гости города смогут устанавливать и зажигать свечи вдоль маршрута.

Особое оформление получит пешеходная улица Йомас. Здесь из огней создадут традиционные латышские символы — Солнце, Аусеклис и Древо Аустры.

Концерты, тысячи огней и контур Латвии из свечей

Праздничные мероприятия 18 ноября начнутся во второй половине дня.

В 16:00 возле дома Аспазии в Дубулты выступят певица Катрина Диманта и музыкант Роландс Зелчс.

С 16:00 до 20:00 на городском стадионе Sloka пройдет еще одна традиционная акция: участники создадут из горящих свечей огромный контур Латвии.

В 17:00 в Дубултской евангелическо-лютеранской церкви состоится праздничное богослужение.

Центральное вечернее торжество развернется возле Каугурского дома культуры на улице Райня, 110.

В 20:00 здесь начнется большой концерт с участием объединенного хора Юрмалы под руководством главного дирижера Инары Фреймане. На сцену также выйдут известные латвийские исполнители Айя Витолиня и Иво Грисниньш-Грислис.

В 21:30 праздничную программу завершит фейерверк.

Праздничные мероприятия начнутся еще до 11 ноября

Торжества не ограничатся двумя государственными праздниками.

9 ноября в 17:00 в Юрмальской центральной библиотеке состоится встреча с журналистом и первым председателем Народного фронта Латвии Дайнисом Ивансом.

13 ноября в 17:00 в Дубултском концертном зале пройдет концерт «В ритме свободы и ветров». В программе примут участие хоры, оркестры и солисты Юрмальской музыкальной средней школы.

С 17 по 20 ноября центральная библиотека организует интерактивную акцию «Мое самое латышское слово». Посетителям предложат поделиться словами латышского языка, которые имеют для них особое значение.

Кроме того, в течение ноября школьникам Юрмалы будут вручать значки с изображением государственного флага Латвии.

Организаторы приглашают жителей и гостей города присоединиться к праздничным мероприятиям, почтить память борцов за независимость и вместе отметить день рождения Латвийского государства.