Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Джонни Депп готов снова стать Джеком Воробьем, но выдвинул одно важное условие 0 18

Культура &
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джонни Депп готов снова стать Джеком Воробьем, но выдвинул одно важное условие

Голливудский актер Джонни Депп впервые столь определенно высказался о возможности возвращения к своей знаменитой роли капитана Джека Воробья в кинофраншизе «Пираты Карибского моря». Оказалось, что актер не против вновь отправиться в пиратское плавание, однако для этого создателям фильма придется выполнить одно условие.

В интервью Entertainment Tonight Депп признался, что готов рассмотреть предложение об участии в продолжении популярной киносаги, если история получит достойное завершение.

По словам актера, для него принципиально важно, каким образом создатели собираются закончить франшизу. Депп хотел бы, чтобы зрители попрощались с полюбившимися героями на хорошей ноте, а финал оказался достойным всей многолетней истории.

При этом актер подчеркнул, что по-прежнему полностью доверяет продюсеру Джерри Брукхаймеру, который работал над всеми пятью фильмами серии.

«Я готов работать с Джерри Брукхаймером хоть завтра, над чем угодно. Если это Джерри, я ему доверяю. У нас абсолютное взаимопонимание», — заявил Депп.

Слова актера вновь подогрели интерес поклонников к возможному возвращению одного из самых узнаваемых персонажей современного кино.

Напомним, Джонни Депп впервые появился в образе эксцентричного капитана Джека Воробья в 2003 году в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». Впоследствии он сыграл этого персонажа еще в четырех картинах. Последняя из них — «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — вышла в 2017 году.

Между тем судьба шестой части остается неопределенной. Продюсер Джерри Брукхаймер ранее рассказывал о разработке нового фильма и возможности перезапуска франшизы с другими героями.

Однако сам продюсер никогда не скрывал, что хотел бы вновь увидеть Деппа в образе Джека Воробья. Более того, он неоднократно обсуждал эту возможность с актером.

Брукхаймер подчеркивал, что именно Депп сделал капитана Джека таким, каким его полюбили миллионы зрителей. По словам продюсера, многие особенности персонажа изначально отсутствовали в сценарии и появились благодаря актерской импровизации.

Пока студия Disney официально не объявила ни дату выхода шестой части «Пиратов Карибского моря», ни окончательный актерский состав.

Тем не менее новое заявление Деппа дает поклонникам надежду: капитан Джек Воробей еще может вернуться на большие экраны, чтобы завершить свое последнее приключение.

×
#культура #Голливуд #Джонни Депп
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мэтт Дэймон снялся в сериале "Позолоченный век"
Изображение к статье: Юрий Каюров
Изображение к статье: Prada пошла против модного тренда: вместо искусственного интеллекта бренд выбрал живых художников
Изображение к статье: Новый испанский триллер за несколько дней покорил Netflix

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Молодежный сленг победил: словом 2026 года признали выражение с неожиданным смыслом
Культура &
1
Изображение к статье: В ноябре Юрмала отметит два главных государственных праздника Латвии — День Лачплесиса 11 ноября и 108-ю годовщину провозглашения независимости 18 ноября
Культура &
2
Изображение к статье: Археологи обнаружили в Багдаде древнюю пивоварню и следы производства хлеба
Культура &
1
Изображение к статье: С 15 по 18 ноября латвийская столица вновь станет площадкой для масштабного фестиваля света Staro Rīga
Культура &
Изображение к статье: Мэтт Дэймон снялся в сериале "Позолоченный век"
Культура &
Изображение к статье: Музей Гуггенхайма: все движутся по спирали. Эксклюзив!
В мире
1
Изображение к статье: Молодежный сленг победил: словом 2026 года признали выражение с неожиданным смыслом
Культура &
1
Изображение к статье: В ноябре Юрмала отметит два главных государственных праздника Латвии — День Лачплесиса 11 ноября и 108-ю годовщину провозглашения независимости 18 ноября
Культура &
2
Изображение к статье: Археологи обнаружили в Багдаде древнюю пивоварню и следы производства хлеба
Культура &
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео