Голливудский актер Джонни Депп впервые столь определенно высказался о возможности возвращения к своей знаменитой роли капитана Джека Воробья в кинофраншизе «Пираты Карибского моря». Оказалось, что актер не против вновь отправиться в пиратское плавание, однако для этого создателям фильма придется выполнить одно условие.

В интервью Entertainment Tonight Депп признался, что готов рассмотреть предложение об участии в продолжении популярной киносаги, если история получит достойное завершение.

По словам актера, для него принципиально важно, каким образом создатели собираются закончить франшизу. Депп хотел бы, чтобы зрители попрощались с полюбившимися героями на хорошей ноте, а финал оказался достойным всей многолетней истории.

При этом актер подчеркнул, что по-прежнему полностью доверяет продюсеру Джерри Брукхаймеру, который работал над всеми пятью фильмами серии.

«Я готов работать с Джерри Брукхаймером хоть завтра, над чем угодно. Если это Джерри, я ему доверяю. У нас абсолютное взаимопонимание», — заявил Депп.

Слова актера вновь подогрели интерес поклонников к возможному возвращению одного из самых узнаваемых персонажей современного кино.

Напомним, Джонни Депп впервые появился в образе эксцентричного капитана Джека Воробья в 2003 году в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». Впоследствии он сыграл этого персонажа еще в четырех картинах. Последняя из них — «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — вышла в 2017 году.

Между тем судьба шестой части остается неопределенной. Продюсер Джерри Брукхаймер ранее рассказывал о разработке нового фильма и возможности перезапуска франшизы с другими героями.

Однако сам продюсер никогда не скрывал, что хотел бы вновь увидеть Деппа в образе Джека Воробья. Более того, он неоднократно обсуждал эту возможность с актером.

Брукхаймер подчеркивал, что именно Депп сделал капитана Джека таким, каким его полюбили миллионы зрителей. По словам продюсера, многие особенности персонажа изначально отсутствовали в сценарии и появились благодаря актерской импровизации.

Пока студия Disney официально не объявила ни дату выхода шестой части «Пиратов Карибского моря», ни окончательный актерский состав.

Тем не менее новое заявление Деппа дает поклонникам надежду: капитан Джек Воробей еще может вернуться на большие экраны, чтобы завершить свое последнее приключение.