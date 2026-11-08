Британский словарь Collins English Dictionary объявил слово 2026 года. Победителем стало сленговое выражение mogging, популярность которого стремительно растет среди молодежи. За последний год частота его употребления увеличилась на 210%, а само слово прочно вошло в повседневную речь благодаря социальным сетям.

Слово mogging можно перевести как «затмевать», «превосходить» или «выглядеть выигрышнее на фоне других». Чаще всего его используют, когда кто-то заметно выделяется своей внешностью, стилем, уверенностью или достижениями.

Например, если на вечеринке один человек выглядит настолько эффектно, что остальные оказываются в его тени, молодежь может сказать, что он всех mogging. Причем сегодня выражение нередко употребляется с юмором или иронией.

Как отмечается на официальном сайте словаря Collins, слово особенно популярно среди представителей поколений Z и Alpha. Именно они превратили некогда узкоспециализированное выражение в распространенный интернет-мем.

От бодибилдинга до социальных сетей

История слова оказалась гораздо сложнее, чем может показаться.

Предположительно, оно произошло от аббревиатуры AMOG — Alpha Male of the Group, что означает «альфа-самец в группе».

Примерно с 2016 года выражение использовалось в сообществах бодибилдеров для обозначения наиболее физически развитого и доминирующего мужчины в спортзале.

Позднее термин распространился в интернет-сообществах, связанных с идеями мужского превосходства и жесткой конкуренции между мужчинами. В некоторых из них особое внимание уделялось внешности, физической привлекательности и социальному статусу.

Однако со временем молодое поколение переосмыслило слово, сделав его гораздо менее серьезным.

Сегодня mogging может относиться не только к людям, но и практически к чему угодно. Например, новый смартфон может «затмить» предыдущую модель, а удачная фотография — все остальные снимки.

Какие еще слова претендовали на победу

В шорт-лист Collins вошли и другие выражения, отражающие современные общественные тенденции.

Среди них:

Ghost jobs — «вакансии-призраки», которые работодатели публикуют, не собираясь никого нанимать.

Carspreading — тенденция автомобильных производителей выпускать все более длинные, широкие и тяжелые машины.

Bixie — модная стрижка, представляющая собой нечто среднее между коротким бобом и пикси.

Firewave — серия лесных или городских пожаров, возникающих за короткий промежуток времени.

P(doom) — оценка вероятности того, что искусственный интеллект может привести к гибели человеческой цивилизации.

Fricy — сочетание фруктового и острого вкусов в еде или напитках.

В число претендентов также вошли выражения, связанные с компьютерными играми, политикой и спортивными соревнованиями.

Почему именно mogging?

Управляющий директор Collins Алекс Бикрофт объяснил, что выбор слова года отражает влияние новых поколений на развитие английского языка.

По его словам, молодежь не просто придумывает новые выражения, но и меняет значение уже существующих слов, приспосабливая их к собственному стилю общения.

При выборе победителя лексикографы Collins анализируют частоту употребления слов и тенденции их распространения. Для этого используется обширная база, содержащая около 27 миллиардов слов из различных источников, включая социальные сети.

Слово года словарь Collins выбирает с 2013 года. В разные годы победителями становились выражения, отражавшие наиболее заметные общественные и технологические перемены.

Например, в 2023 году словом года стало AI — «искусственный интеллект», в 2024-м — brat, связанное с молодежной поп-культурой, а в 2025-м — vibe coding, обозначающее создание программ с помощью искусственного интеллекта на основе текстовых запросов.

Нынешний выбор показывает, насколько сильно интернет-культура влияет на современный язык. Слова, которые еще недавно были понятны лишь небольшим онлайн-сообществам, сегодня становятся частью массового общения и попадают в авторитетные словари.