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В Риге собирают бюстгальтеры для необычного арт-проекта: зачем они понадобились студенткам Академии художеств 1 131

Культура &
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жительниц страны приглашают пожертвовать бюстгальтеры для создания масштабного арт-объекта «Флаг жизни — ЗА ГРУДЬ».
ФОТО: BB.LV/AI

Латвийская академия художеств объявила необычную акцию: жительниц страны приглашают пожертвовать бюстгальтеры для создания масштабного арт-объекта «Флаг жизни — ЗА ГРУДЬ». С его помощью молодые художницы хотят привлечь внимание общества к проблеме рака молочной железы и важности ранней диагностики заболевания.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию общества поддержки пациенток с раком молочной железы Vita, инициаторами проекта стали студентки Латвийской академии художеств (LMA).

Организаторы рассчитывают, что совместное творчество поможет женщинам разных поколений открыто говорить о здоровье, преодолевать страх перед онкологическими заболеваниями и лучше понимать значение профилактических обследований.

Для создания художественной композиции необходимы бюстгальтеры белого, бежевого или розового цвета. Их можно принести до 13 ноября и оставить в коридоре первого этажа Латвийской академии художеств.

Желающие смогут не только пожертвовать вещи, но и непосредственно поучаствовать в создании арт-объекта.

13 ноября с 10:00 до 20:00 в аудитории № 76 академии состоится мастерская по раскрашиванию бюстгальтеров.

20 ноября с 10:00 до 20:00 там же пройдёт мастерская по шитью, во время которой участники продолжат работу над будущей художественной композицией.

Для участия в обеих мастерских необходима предварительная регистрация.

Проект «Флаг жизни — ЗА ГРУДЬ» призван напомнить, что своевременная диагностика рака молочной железы может спасти жизнь, а разговор о заболевании не должен сопровождаться страхом и стыдом.

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#профилактика #творчество #диагностика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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