Во Франции разгорелась дискуссия о роли искусственного интеллекта в литературе после неожиданного признания обладателя Гонкуровской премии 2026 года. Писатель Филипп Жаенада рассказал, что при создании своего отмеченного престижной наградой романа несколько раз обращался за помощью к нейросети.

О применении искусственного интеллекта писатель сообщил в эфире радиостанции France Inter, куда его пригласили на следующий день после вручения премии.

Жаенада признался, что трижды использовал ChatGPT во время работы над романом «Неизвестная с набережной Жавель». Книга основана на реальной истории нераскрытого убийства, совершенного в Париже в конце 1940-х годов.

По словам писателя, в одном из эпизодов он намеренно включил в повествование фразу, созданную нейросетью. Таким образом автор хотел провести своеобразный эксперимент и поиграть с читательским восприятием. Кроме того, искусственный интеллект помог ему уточнить некоторые технические подробности, необходимые для работы над произведением.

Признание лауреата вызвало неоднозначную реакцию. Особенно остро ситуация воспринимается на фоне недавнего скандала с другим французским автором, Телисоном Орльеном. Его рукопись ранее исключили из числа претендентов на Гонкуровскую премию, а издательство отказалось от поддержки писателя из-за подозрений в использовании искусственного интеллекта.

В социальных сетях развернулась дискуссия о том, насколько допустимо применение нейросетей при создании художественных произведений. Одни читатели считают, что подобные технологии подрывают саму идею литературного творчества, другие не видят проблемы, если искусственный интеллект используется исключительно как вспомогательный инструмент.

Сам Жаенада не считает, что обращение к ChatGPT умаляет заслуги писателя. По его мнению, современные технологии уже стали частью повседневной жизни, поэтому полностью игнорировать их невозможно. Главное, чтобы нейросети помогали автору, а не выполняли за него творческую работу.

История вновь поставила перед литературным сообществом непростой вопрос: где заканчивается допустимая техническая помощь и начинается создание произведения искусственным интеллектом? И должны ли писатели сообщать читателям и жюри литературных премий, что при работе над книгой использовали нейросети?