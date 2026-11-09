Некая пользовательница соцсетей недавно испытала неподдельное изумление, смотря рождественский фильм “Christmas at the Palace” (“Рождество во дворце”), когда в центре кадра внезапно появилась Латвийская Национальная библиотека, или Замок света.

Она делится своими ощущениями в соцсети “Threads”: “Находясь в режиме “марафона рождественских фильмов”, сегодня вечером смотрю Christmas at the Palace. Вдруг на пару секунд остолбенела и даже пришлось отмотать назад — подождите, это что, серьёзно?!”

Как выясняется в комментариях, Латвия — скрытое, но любимое направление для создателей мирового кино и сериалов. В комментариях люди делились своими открытиями и удивлением, смотря зарубежные фильмы и сериалы.

“Да, Латвию “продают” в киноиндустрии — хорошие локации, профессиональные работники, затраты на съёмки дешевле, чем в UK, USA и т. д. Библиотека, скорее всего, не единственная локация в Латвии,” — объясняет одна комментаторша.

Другая добавляет: “Ага, в LV это хороший бизнес. Я ведь, когда смотрела Sisi, там тоже был Кемерский санаторий.”

“Есть корейский фильм, где есть несколько видов Риги и Латвии. Довольно интересно смотреть фильм, который снят в Риге, но он не наш. Помню, когда они снимали и перекрывали улицы, и беднягам ещё пришлось надувать снег, потому что в декабре у нас снега толком ещё не было,” — ещё одна дополняет сказанное.

Тем временем другая комментаторша заметила, что в рождественском фильме, который можно было посмотреть на Netflix, был кадр из Цесисской церкви.”