66-летний Жан-Клод Ван Дамм вновь продемонстрирует свое мастерство боевых искусств на большом экране. Звезда культовых боевиков 1980-х и 1990-х годов исполнит главную роль в криминальном экшене «Катана», действие которого развернется в Японии.

Актер согласился участвовать в новом проекте французского режиссера и продюсера Жереми Зага, известного как создатель популярной анимационной франшизы «Леди Баг и Супер-Кот».

В центре сюжета — бывший чемпион мира по боевым искусствам, который давно оставил опасное прошлое и посвятил себя семье. Однако спокойная жизнь заканчивается, когда в Японии его дочь похищают представители якудза. Чтобы спасти ребенка, герою приходится вновь вступить в жестокую схватку с преступным миром.

По замыслу режиссера, новая картина должна объединить зрелищность «Кровавого спорта», напряженную атмосферу «Заложницы» и динамику «Джона Уика». При этом создатели обещают уделить особое внимание эмоциональной составляющей истории — отношениям отца и дочери.

Жереми Заг признался, что мечтал поработать с Ван Даммом на протяжении многих лет. Именно фильмы бельгийского актера когда-то вдохновили его заняться карате. Режиссер более 30 лет практикует кёкусинкай и намерен использовать собственный опыт при постановке боевых сцен.

По словам Зага, Ван Дамм долгое время не хотел возвращаться к подобным ролям, однако согласился после обсуждения концепции будущего фильма. Постановщик надеется создать масштабную картину, которая станет своеобразным признанием в любви к классическим боевикам о единоборствах.

Компанию Ван Дамму на съемочной площадке составят профессиональные спортсмены, в том числе армянский боец смешанных единоборств Мелсик Багдасарян и французский чемпион мира по муай-тай и кикбоксингу Сирил Бензакен.

Съемки «Катаны» запланированы на апрель–июнь 2027 года. Они пройдут в Японии, Франции и Лос-Анджелесе. Производством займется компания Division Z совместно с японской Wowow Bridge.

Дата выхода фильма пока не объявлена.

Для Ван Дамма новая работа станет возвращением к жанру, благодаря которому он приобрел мировую известность. Актер прославился ролями в картинах «Кровавый спорт», «Кикбоксер», «Двойной удар» и «Универсальный солдат», став одним из главных героев эпохи классических боевиков.