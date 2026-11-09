Работники культуры Латвии требуют от правительства не очередных обещаний, а конкретного плана повышения зарплат. Сейчас средняя оплата труда в сфере сценического искусства составляет около 1400 евро до уплаты налогов, а в музеях и библиотеках заработки еще ниже. Чтобы довести зарплаты в отрасли до среднего уровня общественного сектора, необходимо дополнительно около 30 млн евро ежегодно.

Об этом в программе TV3 «900 секунд» рассказал председатель правления Латвийской национальной оперы и балета Сандис Волдиньш.

Зарплаты отстают, а финансирование сокращается

Представители культурной отрасли организуют акцию протеста «Культура выживает» (Kultūra izdzīvo), чтобы привлечь внимание к многолетней проблеме низких зарплат.

По словам Волдиньша, правительства неоднократно обещали улучшить положение работников культуры, однако ощутимых результатов отрасль так и не дождалась.

«Теперь этот момент настал, но мы в очередной раз не увидели никаких улучшений. Напротив, за последние два года финансирование было сокращено», — заявил он.

Учреждения культуры пытались самостоятельно компенсировать нехватку средств: повышали стоимость билетов, развивали дополнительные услуги и увеличивали собственные доходы.

Однако, как подчеркивает руководитель оперы, такой подход не способен решить проблему оплаты труда во всей отрасли.

Особенно тяжело приходится музеям, библиотекам и учреждениям культурного наследия, возможности которых зарабатывать самостоятельно существенно ограничены.

Для повышения зарплат нужно 30 млн евро ежегодно

По данным, приведенным Волдиньшем, средняя зарплата в сфере сценического искусства сейчас составляет около 1400 евро до уплаты налогов.

При этом разница между заработками работников культуры и средней зарплатой в общественном секторе достигла примерно 500 евро в месяц. Для устранения этого разрыва отрасли потребовалось бы дополнительно около 30 млн евро в год.

Волдиньш признает, что получить всю сумму сразу в рамках одного государственного бюджета вряд ли возможно. Поэтому представители культуры настаивают хотя бы на постепенном повышении зарплат по заранее согласованному графику.

«Мы понимаем, что за один год это невозможно, но давайте делать что-то, чтобы двигаться по плану и знать, где мы окажемся через три, четыре или пять лет», — подчеркнул он.

Молодые специалисты уезжают за границу

Низкие зарплаты, по мнению Волдиньша, создают угрозу не только нынешним работникам культуры, но и будущему всей отрасли. Молодые специалисты все чаще выбирают работу за пределами Латвии, где могут рассчитывать на значительно более высокие доходы.

Руководитель оперы обратил внимание и на ситуацию в соседних странах Балтии. По его словам, в Литве и Эстонии зарплаты работников культуры уже превышают латвийские показатели. Более того, обе страны предусмотрели дополнительное финансирование для их повышения в следующем году.

Таким образом, латвийским учреждениям культуры становится все сложнее конкурировать за квалифицированных сотрудников даже с ближайшими соседями.

«Культура держится на энтузиазме работников»

Символом протестной акции стала почти разряженная батарея, отражающая состояние людей, которые продолжают работать в отрасли, несмотря на финансовые трудности.

«То, что сейчас происходит в культуре, в значительной степени держится на энтузиазме работников», — признал Волдиньш.

По его словам, если ситуация с зарплатами не изменится, учреждения культуры будут все чаще терять сотрудников, которые предпочтут другие сферы деятельности.

Представители отрасли подчеркивают, что требуют не немедленного решения всех проблем, а понятного и реалистичного плана, который позволит постепенно сократить разрыв в оплате труда и сохранить специалистов.