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За скелет «маленького тираннозавра» заплатили 42 миллиона евро: кто стал покупателем? 0 74

Культура &
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: За скелет «маленького тираннозавра» заплатили 42 миллиона евро: кто стал покупателем?

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке продали редчайший скелет доисторического хищника, напоминающего уменьшенную версию знаменитого тираннозавра. Стоимость находки превысила предварительные оценки в несколько раз, а имя нового владельца осталось тайной.

Окаменелые останки динозавра, жившего около 67 миллионов лет назад, ушли с молотка за 42,6 миллиона евро. При этом первоначальная стоимость лота оценивалась всего в 4–7 миллионов евро.

Борьба за необычный экспонат продолжалась около 12 минут. Покупатели делали ставки по телефону и через интернет, стремительно повышая цену. В результате победителем стал частный коллекционер, пожелавший сохранить анонимность.

По данным издания, ученые относят найденный скелет к нанотираннусам — небольшим хищным динозаврам, внешне напоминавшим тираннозавра рекса. Эти древние животные обитали на Земле в конце мелового периода.

Нанотираннусы были примерно вдвое меньше взрослых тираннозавров, однако обладали рядом характерных особенностей. В частности, у них были более длинные передние конечности с мощными когтями и сравнительно тонкие острые зубы, приспособленные для охоты.

Проданный экземпляр получил прозвище Джоди. Его останки обнаружили в 2019 году во время палеонтологической экспедиции. По оценкам специалистов, скелет сохранился примерно на 70%. Длина древнего хищника достигала почти шести метров, а высота — около трех метров.

Особую ценность находке придает ее редкость. Согласно публикации, ученым известны лишь три относительно полных скелета подобных динозавров.

Перед аукционом останки несколько недель демонстрировались в штаб-квартире Sotheby’s на Манхэттене, где привлекли внимание многочисленных посетителей.

Однако рекордная продажа вновь вызвала дискуссию среди ученых. Палеонтологи обеспокоены тем, что уникальные окаменелости все чаще оказываются в частных коллекциях и могут стать недоступными для научных исследований.

По мнению критиков подобных аукционов, находки такого значения должны храниться в музеях и исследовательских учреждениях, где специалисты смогут продолжать их изучение, а посетители — знакомиться с историей древней жизни на Земле.

При этом вопрос о том, являлись ли нанотираннусы самостоятельным видом или молодыми особями тираннозавра рекса, долгое время оставался предметом научных споров. Именно поэтому каждый хорошо сохранившийся скелет представляет особый интерес для палеонтологов.

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#культура #динозавры #палеонтология
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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