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Джинсы, пуховики и платья из пластика: организаторы Met Gala удивили новой темой 0 61

Культура &
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джинсы, пуховики и платья из пластика: организаторы Met Gala удивили новой темой
ФОТО: Instagram

Самый знаменитый модный бал мира Met Gala в 2027 году будет посвящен обычным вещам, которые люди носят каждый день. Вместо привычного акцента на роскоши и экстравагантности организаторы предлагают обратить внимание на джинсы, футболки, пуховики и даже одежду из бумаги и пластика.

Нью-йоркский Метрополитен-музей объявил тему следующей выставки Института костюма, приуроченной к ежегодному благотворительному балу Met Gala. Экспозиция получила название extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday — «Необыкновенное: мода и поэтика повседневности».

Главная идея проекта заключается в том, чтобы показать, как дизайнеры превращают привычные предметы гардероба и самые простые материалы в настоящие произведения искусства.

В центре внимания окажутся джинсовая ткань, футболки, куртки, металл, бумага и пластик. Посетителям продемонстрируют, как благодаря необычному крою, экспериментам с материалами и оригинальным конструктивным решениям повседневная одежда приобретает совершенно новый смысл.

В экспозицию войдут предметы из коллекции Института костюма, а также специально приобретенные и предоставленные музею работы известных модельеров.

Скандал заставил организаторов изменить планы

Первоначально выставку 2027 года планировали посвятить британскому дизайнеру Джону Гальяно, прославившемуся своими театральными и экстравагантными коллекциями.

Однако эта идея вызвала резкую критику со стороны представителей еврейской общины и спонсоров музея. Причиной стали антисемитские и расистские высказывания модельера в прошлом, за которые он неоднократно приносил извинения.

В результате Метрополитен-музей отказался от ретроспективы Гальяно и начал подготовку совершенно новой выставки.

Главный куратор Института костюма Эндрю Болтон признался, что запасного варианта у организаторов не было, поэтому концепцию пришлось разрабатывать практически с нуля.

Новая тема позволяет взглянуть на моду с неожиданной стороны: даже самая обычная футболка или любимые джинсы могут стать отправной точкой для дизайнерского эксперимента.

Что наденут знаменитости?

Met Gala традиционно проходит в первый понедельник мая. В 2027 году бал состоится 3 мая.

Ежегодно мероприятие собирает крупнейших звезд кино, музыки, моды и шоу-бизнеса. Гости появляются на красной дорожке в нарядах, созданных в соответствии с тематикой музейной выставки.

Пока организаторы не объявили официальный дресс-код вечера и имена знаменитостей, которые станут его ведущими.

Однако новая концепция уже обещает необычные модные решения. Вполне возможно, что вместо роскошных вечерних платьев и сложных исторических костюмов на красной дорожке появятся фантастические интерпретации самых обыкновенных вещей.

Главный вопрос теперь заключается в том, насколько далеко знаменитости и их стилисты готовы зайти, превращая повседневную одежду в высокую моду.

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#выставка #мода #культура #Нью-Йорк #джинсы
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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