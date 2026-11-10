Искусственный интеллект поставил под сомнение авторство картины "Спаситель мира" (Salvator Mundi), которую приписывают Леонардо да Винчи и продали на аукционе за рекордные $450 млн. Согласно анализу бразильской системы Luminari, настоящим автором произведения мог быть ученик художника Джованни Антонио Больтраффио.

Самую дорогую картину в мире - "Спаситель мира" (Salvator Mundi) - мог написать не Леонардо да Винчи, а его ученик Джованни Антонио Больтраффио. К такому выводу пришла бразильская система искусственного интеллекта Luminari, специализирующаяся на анализе произведений искусства.

Как сообщил арт-портал Martin Cid, вероятность авторства Больтраффио оценивается в 81%. При этом методика, на основании которой искусственный интеллект получил такой результат, подробно не раскрывается.

Картина приобрела мировую известность после продажи на аукционе Christie's в 2017 году. Неизвестный покупатель, которым, как сообщается, стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, заплатил за произведение рекордные $450 млн.

Если предположение об авторстве ученика подтвердится, рыночная стоимость картины может оказаться примерно в 100 раз ниже суммы, уплаченной на аукционе.

Дополнительную интригу ситуации придает то, что после продажи в 2017 году "Спаситель мира" ни разу не выставлялся на публике. Ожидается, что в будущем произведение представят в Музее мировых культур в Эр-Рияде.

Впрочем, искусствоведы призывают не воспринимать выводы искусственного интеллекта как окончательное доказательство. Специалисты отмечают, что подобные технологии могут помочь в исследовании произведений искусства, но не способны самостоятельно разрешить все исторические споры об авторстве.

В частности, профессор Франк Зельнер подчеркнул, что ИИ-анализ может служить полезным инструментом, однако его результатов недостаточно для окончательного установления автора картины.