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Труп вместо произведения искусства: Натали Портман и Дженна Ортега представили «Галеристку» 0 69

Культура &
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Труп вместо произведения искусства: Натали Портман и Дженна Ортега представили «Галеристку»

Кадр из фильма

Вышел первый трейлер черной комедии «Галеристка» (The Gallerist), в которой Натали Портман и Дженна Ортега пытаются превратить случайную смерть посетителя художественной выставки в сенсацию современного искусства. Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 4 декабря.

Действие картины разворачивается в Майами, где амбициозная владелица галереи Полина Полински (Натали Портман) пытается восстановить финансовое положение и репутацию после тяжелого развода. Она рассчитывает добиться успеха на престижной ярмарке современного искусства Art Basel, однако события принимают совершенно неожиданный оборот.

Во время подготовки выставки влиятельный арт-блогер Далтон, которого играет Зак Галифианакис, случайно погибает, напоровшись на скульптуру. Вместо того чтобы сообщить о происшествии полиции, Полина и ее помощница Кики (Дженна Ортега) решают выдать тело погибшего за необычный художественный экспонат.

Посетители принимают мертвеца за провокационную инсталляцию, а интерес коллекционеров к произведению стремительно растет. Вскоре безумная затея превращается в опасную авантюру, участницам которой становится все труднее скрывать правду.

Режиссером и одним из сценаристов фильма выступила Кэти Янь, известная по картине «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Помимо Портман и Ортеги, в актерский состав вошли Кэтрин Зета-Джонс, Даниэль Брюль, Стерлинг К. Браун, Давайн Джой Рэндольф и певица Charli XCX.

«Галеристка» высмеивает нравы современного арт-рынка, где стоимость произведения зачастую определяется не его художественными достоинствами, а скандальной известностью и готовностью богатых коллекционеров платить за сенсацию.

Мировая премьера картины состоялась в январе 2026 года на кинофестивале «Сандэнс». Теперь фильм готовится к широкому прокату.

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#кино #искусство #культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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