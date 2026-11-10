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Уникальную фотографию провозглашения независимости Латвии покажут в Риге всего на несколько дней 0 34

Культура &
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: С 11 по 18 ноября Музей истории Риги и мореходства приглашает посетителей увидеть редчайший исторический снимок

Музей истории Риги и мореходства

С 11 по 18 ноября Музей истории Риги и мореходства приглашает посетителей увидеть редчайший исторический снимок — фотографию провозглашения Латвийской Республики 18 ноября 1918 года. Обычно этот уникальный экспонат хранится в специальных условиях и недоступен для широкой публики.

Речь идет о крупноформатной цветной фотографии размером 119 на 158 сантиметров, изготовленной с оригинального негатива в начале 1920-х годов. Ее автор — известный латвийский фотограф Вилис Ридзениекс, которому удалось запечатлеть один из важнейших моментов в истории страны.

18 ноября 1918 года в здании тогдашнего Рижского второго городского театра, где сегодня располагается Латвийский национальный театр, была провозглашена независимость Латвийской Республики. На единственном известном снимке этого события запечатлены политики и общественные деятели, стоявшие у истоков латвийской государственности.

Сама фотография имеет необычную историю. За прошедшее столетие она пережила немало событий, прежде чем оказалась в коллекции музея. Сегодня снимок считается уникальной культурно-исторической ценностью и большую часть времени находится в музейном хранилище.

Полчаса, чтобы прикоснуться к истории

В рамках праздничной программы «Мгновение подобно вечности» с 11 по 18 ноября ежедневно в 13:00 будут проходить тематические блиц-экскурсии продолжительностью около 30 минут.

Посетителям расскажут о событиях 18 ноября 1918 года, людях, изображенных на знаменитой фотографии, и их роли в создании независимого государства. Отдельное внимание уделят обстоятельствам появления исторического снимка, его дальнейшей судьбе и сохранению для будущих поколений.

Как спасти старые семейные фотографии

В субботу, 14 ноября, музей подготовил дополнительную программу.

В 12:00 состоится встреча с реставратором фотографий. Специалист объяснит, как стареют фотоматериалы, почему старинные снимки постепенно разрушаются и какие методы позволяют продлить им жизнь.

Посетители также получат практические советы по хранению домашних фотоархивов, ведь даже обычные семейные фотографии со временем могут превратиться в ценные исторические свидетельства.

Для детей и родителей организуют творческий мастер-класс «Истории старинных фотографий». Участникам предложат поработать с коллажами и с помощью творческих заданий по-новому взглянуть на изображения прошлого.

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#Рига #Латвия #независимость #культура #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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