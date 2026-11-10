В субботу, 14 ноября, в приморском городе Павилоста состоится традиционный День миноги. С 12:00 до 16:00 гостей ждут рыбные деликатесы, выступления музыкантов, ремесленная ярмарка и развлечения для всей семьи.

Главной площадкой праздника станет лужайка за заведением Āķagals. Посетители смогут попробовать суп из миноги, приготовленный по местному рецепту, приобрести рыбные деликатесы, а также продукцию латвийских ремесленников и домашних производителей.

В музыкальной программе выступят объединение TEPAT, Ренарс и Кристерс Юзупы. Для детей организуют творческие мастерские, а взрослые смогут освоить искусство вязания морских узлов.

Павилостский краеведческий музей предложит познакомиться с историей местного рыболовства, посмотреть тематическую выставку и попробовать виртуальную 3D-рыбалку на миногу.

Завершится праздник вечером танцев с группой 4kw, который начнётся в 21:00 в городском Доме культуры.

Подробная программа опубликована на официальном сайте.