Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Впервые в истории фестиваля Staro Rīga все световые объекты получат аудиоописание для незрячих и слабовидящих людей 0 12

Культура &
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Впервые в истории фестиваля Staro Rīga все световые объекты получат аудиоописание для незрячих и слабовидящих людей

Благодаря инициативе организации SOCINTEGRA люди с нарушениями зрения смогут познакомиться со всеми 52 инсталляциями одного из крупнейших световых фестивалей Латвии. С 15 по 18 ноября в Риге пройдёт ежегодный фестиваль света Staro Rīga, который в этом году впервые станет доступнее для незрячих и слабовидящих людей. Организация SOCINTEGRA подготовила профессиональные аудиоописания всех 52 световых объектов фестиваля, предоставив людям с нарушениями зрения возможность познакомиться с художественными инсталляциями, их визуальными особенностями и историями, стоящими за каждым произведением. Аудиоописания (аудиодескрипция) будут доступны на сайте https://staroriga.lv/lv на латышском и английском языках.

Это первый проект в истории Staro Rīga, который открывает людям с нарушениями зрения новые возможности для участия в крупнейшем культурном фестивале Латвии. Инициатива реализуется в рамках проекта Staro Rīga: An Inclusive Experience при поддержке Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

Аудиоописания позволяют передать словами то, что зрячий человек воспринимает визуально: форму и масштаб инсталляции, её композицию, цветовые решения, расположение элементов, движение света и другие художественные детали. Благодаря профессионально подготовленным текстам незрячие и слабовидящие посетители смогут составить собственное представление о произведениях светового искусства и глубже погрузиться в концепцию фестиваля.

Staro_Riga5.jpg

«Для нас этот проект - гораздо больше, чем создание аудиоописаний. Это возможность сделать культурное событие действительно открытым для всех, независимо от особенностей зрения. Мы хотим, чтобы незрячие люди не оставались лишь наблюдателями со стороны, а могли самостоятельно знакомиться с искусством, воспринимать его содержание и становиться полноценными участниками культурной жизни. Я хочу отдельно поблагодарить всю нашу команду и специалистов, которые вложили свои знания, профессионализм и время в реализацию этого проекта. Такая работа требует не только специальных компетенций, но и большого внимания к деталям, ответственности и понимания потребностей людей, для которых мы её создаём. Для меня особенно важно, что благодаря совместным усилиям мы смогли реализовать инициативу такого масштаба», — отмечает Мария Кожарина, председатель правления SOCINTEGRA.

Staro_Riga2.jpg

В последние годы SOCINTEGRA последовательно работает над развитием доступной культурной среды в Латвии, сотрудничая с музеями, театрами, культурными учреждениями и туристическими объектами. Организация разрабатывает комплексные решения для людей с нарушениями зрения: от тактильных карт и объёмных моделей до профессиональных аудиоописаний экспозиций и архитектурных объектов.

Staro_Riga4.jpg

Проект для Staro Rīga продолжает эту работу, выходя за рамки традиционных музейных и выставочных пространств. Он демонстрирует, что современные культурные мероприятия могут учитывать потребности разных аудиторий уже на этапе подготовки и становиться доступнее благодаря продуманным решениям. В 2026 году тема фестиваля Staro Rīga - unum momentum («тот самый миг»). С 15 по 18 ноября улицы, парки и городские пространства Риги превратятся в масштабную галерею светового искусства. В программе — 52 инсталляции латвийских и зарубежных художников, аудиовизуальные произведения и световые проекции. Фестиваль будет проходить ежедневно с 17:00 до 23:00.

Staro_Riga.jpg

×
#культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: театр и актеры
Изображение к статье: Ллауреат Гонкуровской премии признался, что использовал в своем произведении ChatGPT
Изображение к статье: Ван Дамм возвращается в большой боевик: ему придется бросить вызов якудза
Изображение к статье: Жительниц страны приглашают пожертвовать бюстгальтеры для создания масштабного арт-объекта «Флаг жизни — ЗА ГРУДЬ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Труп вместо произведения искусства: Натали Портман и Дженна Ортега представили «Галеристку»
Культура &
Изображение к статье: За скелет «маленького тираннозавра» заплатили 42 миллиона евро: кто стал покупателем?
Культура &
Изображение к статье: театр и актеры
Культура &
2
Изображение к статье: Ллауреат Гонкуровской премии признался, что использовал в своем произведении ChatGPT
Культура &
Изображение к статье: Ван Дамм возвращается в большой боевик: ему придется бросить вызов якудза
Культура &
Изображение к статье: Итальянский шеф-повар Давиде Тамбурелла
В мире
2
Изображение к статье: Труп вместо произведения искусства: Натали Портман и Дженна Ортега представили «Галеристку»
Культура &
Изображение к статье: За скелет «маленького тираннозавра» заплатили 42 миллиона евро: кто стал покупателем?
Культура &
Изображение к статье: театр и актеры
Культура &
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео