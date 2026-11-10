Благодаря инициативе организации SOCINTEGRA люди с нарушениями зрения смогут познакомиться со всеми 52 инсталляциями одного из крупнейших световых фестивалей Латвии. С 15 по 18 ноября в Риге пройдёт ежегодный фестиваль света Staro Rīga, который в этом году впервые станет доступнее для незрячих и слабовидящих людей. Организация SOCINTEGRA подготовила профессиональные аудиоописания всех 52 световых объектов фестиваля, предоставив людям с нарушениями зрения возможность познакомиться с художественными инсталляциями, их визуальными особенностями и историями, стоящими за каждым произведением. Аудиоописания (аудиодескрипция) будут доступны на сайте https://staroriga.lv/lv на латышском и английском языках.

Это первый проект в истории Staro Rīga, который открывает людям с нарушениями зрения новые возможности для участия в крупнейшем культурном фестивале Латвии. Инициатива реализуется в рамках проекта Staro Rīga: An Inclusive Experience при поддержке Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

Аудиоописания позволяют передать словами то, что зрячий человек воспринимает визуально: форму и масштаб инсталляции, её композицию, цветовые решения, расположение элементов, движение света и другие художественные детали. Благодаря профессионально подготовленным текстам незрячие и слабовидящие посетители смогут составить собственное представление о произведениях светового искусства и глубже погрузиться в концепцию фестиваля.

«Для нас этот проект - гораздо больше, чем создание аудиоописаний. Это возможность сделать культурное событие действительно открытым для всех, независимо от особенностей зрения. Мы хотим, чтобы незрячие люди не оставались лишь наблюдателями со стороны, а могли самостоятельно знакомиться с искусством, воспринимать его содержание и становиться полноценными участниками культурной жизни. Я хочу отдельно поблагодарить всю нашу команду и специалистов, которые вложили свои знания, профессионализм и время в реализацию этого проекта. Такая работа требует не только специальных компетенций, но и большого внимания к деталям, ответственности и понимания потребностей людей, для которых мы её создаём. Для меня особенно важно, что благодаря совместным усилиям мы смогли реализовать инициативу такого масштаба», — отмечает Мария Кожарина, председатель правления SOCINTEGRA.

В последние годы SOCINTEGRA последовательно работает над развитием доступной культурной среды в Латвии, сотрудничая с музеями, театрами, культурными учреждениями и туристическими объектами. Организация разрабатывает комплексные решения для людей с нарушениями зрения: от тактильных карт и объёмных моделей до профессиональных аудиоописаний экспозиций и архитектурных объектов.

Проект для Staro Rīga продолжает эту работу, выходя за рамки традиционных музейных и выставочных пространств. Он демонстрирует, что современные культурные мероприятия могут учитывать потребности разных аудиторий уже на этапе подготовки и становиться доступнее благодаря продуманным решениям. В 2026 году тема фестиваля Staro Rīga - unum momentum («тот самый миг»). С 15 по 18 ноября улицы, парки и городские пространства Риги превратятся в масштабную галерею светового искусства. В программе — 52 инсталляции латвийских и зарубежных художников, аудиовизуальные произведения и световые проекции. Фестиваль будет проходить ежедневно с 17:00 до 23:00.