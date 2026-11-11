Netflix анонсировал новый сериал по вселенной «Очень странных дел», действие которого развернётся задолго до событий оригинального шоу. Премьера запланирована на 2028 год.

Проект получил название Other Worlds: A Stranger Things Adventure («Другие миры: Приключение во вселенной „Очень странных дел“»). События начнутся 19 апреля 1955 года в городе Мэрион, штат Невада, почти за 30 лет до приключений Одиннадцать и её друзей.

Сюжет пока держится в секрете. Ожидается, что приквел раскроет некоторые загадки сверхъестественного мира сериала, в том числе связанные с прошлым Генри Крила, впоследствии ставшего Векной. При этом зрителей ждут новые персонажи и самостоятельная история.

Над проектом работают создатели оригинального сериала братья Дафферы. Шоураннером выступит Кейт Трефри, а первые три эпизода снимет режиссёр Джо Райт, известный по фильмам «Искупление» и «Гордость и предубеждение».

Съёмки запланированы в Нью-Мексико. Актёрский состав пока не объявлен.

Новый проект продолжит расширение вселенной одного из самых популярных сериалов Netflix.