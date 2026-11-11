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Netflix раскрыл первые подробности приквела «Очень странных дел» 0 66

Культура &
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Netflix раскрыл первые подробности приквела «Очень странных дел»

Netflix анонсировал новый сериал по вселенной «Очень странных дел», действие которого развернётся задолго до событий оригинального шоу. Премьера запланирована на 2028 год.

Проект получил название Other Worlds: A Stranger Things Adventure («Другие миры: Приключение во вселенной „Очень странных дел“»). События начнутся 19 апреля 1955 года в городе Мэрион, штат Невада, почти за 30 лет до приключений Одиннадцать и её друзей.

Сюжет пока держится в секрете. Ожидается, что приквел раскроет некоторые загадки сверхъестественного мира сериала, в том числе связанные с прошлым Генри Крила, впоследствии ставшего Векной. При этом зрителей ждут новые персонажи и самостоятельная история.

Над проектом работают создатели оригинального сериала братья Дафферы. Шоураннером выступит Кейт Трефри, а первые три эпизода снимет режиссёр Джо Райт, известный по фильмам «Искупление» и «Гордость и предубеждение».

Съёмки запланированы в Нью-Мексико. Актёрский состав пока не объявлен.

Новый проект продолжит расширение вселенной одного из самых популярных сериалов Netflix.

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#культура #сериалы
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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