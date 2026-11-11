6 ноября состоялся релиз концертного альбома The Faith Tour британского певца Джорджа Майкла. В него вошли 18 ранее не издававшихся записей, сделанных во время выступлений артиста в Париже в 1988 году.

Как сообщает Sony Music, записи были сделаны в рамках первого сольного мирового турне музыканта, которое охватило 16 стран и включало 109 концертов.

В альбом вошли концертные версии знаменитых хитов Faith, Father Figure, One More Try, Careless Whisper и Monkey, а также песни времён группы Wham!, включая Everything She Wants и I'm Your Man.

Одновременно с альбомом подготовлен концертный фильм George Michael: The Faith Tour, созданный на основе обнаруженных архивных съёмок на 35-миллиметровую плёнку. Материалы были отреставрированы и переведены в современный цифровой формат.

В Великобритании фильм вышел в кинотеатрах 6 ноября, а премьера в США и Канаде запланирована на 11 декабря.

Альбом доступен на виниле и компакт-дисках. Также выпущено коллекционное издание с ранее не публиковавшимися фотографиями певца.

Джордж Майкл умер 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет. За свою карьеру музыкант продал более 100 миллионов записей и стал одним из самых успешных британских поп-исполнителей.