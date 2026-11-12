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Гарри Поттер не хочет смотреть «Гарри Поттера»: Дэниел Рэдклифф объяснил почему 0 105

Культура &
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гарри Поттер не хочет смотреть «Гарри Поттера»: Дэниел Рэдклифф объяснил почему

Британский актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в восьми фильмах о юном волшебнике, признался, что, скорее всего, не станет смотреть новый сериал HBO по книгам Джоан Роулинг.

В интервью Associated Press 37-летний актер объяснил, что дело вовсе не в отношении к новой экранизации. Просто он практически не смотрит сериалы и уже провел достаточно времени в волшебном мире Хогвартса.

Рэдклифф признался, что не видел даже такие знаменитые сериалы, как «Во все тяжкие» и «Безумцы». По его мнению, восемь часов просмотра — слишком много, чтобы посвящать их одному проекту.

Актер также рассказал, почему не собирается давать советы Доминику Маклафлину, которому досталась роль Гарри Поттера в новой экранизации. Рэдклифф опасается, что любые его рекомендации журналисты впоследствии будут использовать для сравнения двух исполнителей.

По словам артиста, юный коллега прекрасно справится самостоятельно. Рэдклифф уверен в его способностях и надеется однажды познакомиться с ним лично.

Ранее Рэдклифф уже написал Маклафлину письмо с пожеланиями удачи и получил от него теплый ответ.

Премьера нового «Гарри Поттера» на HBO запланирована на 25 декабря 2026 года. Первый сезон будет посвящен событиям книги «Гарри Поттер и философский камень». Создатели намерены экранизировать все семь романов Джоан Роулинг, выделив каждому отдельный сезон.

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#культура #сериал #Гарри Поттер
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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