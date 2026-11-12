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В 81 год — на литературную вершину: назван лауреат Букеровской премии 0 56

Культура &
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: В 81 год — на литературную вершину: назван лауреат Букеровской премии

Британский писатель Майкл Джон Харрисон стал обладателем Букеровской премии 2026 года за роман-антиутопию «Конец всего» (The End of Everything). В возрасте 81 года он оказался самым пожилым лауреатом за всю историю престижной литературной награды.

Церемония награждения состоялась 9 ноября в Лондоне. Победитель получил 50 тысяч фунтов стерлингов и памятный трофей. Предыдущий возрастной рекорд принадлежал канадской писательнице Маргарет Этвуд, которая удостоилась премии в 2019 году в возрасте 79 лет.

Роман «Конец всего» переносит читателя в недалекое будущее, где привычный общественный порядок разрушен после загадочной катастрофы. Действие разворачивается на побережье английского графства Кент. Герои пытаются приспособиться к новой реальности, в которой больше не действуют прежние законы, а среди людей появляются таинственные существа, способные менять облик.

Книга объемом всего 198 страниц стала самым коротким произведением среди шести финалистов премии. При этом жюри единогласно признало ее лучшей, отметив необычный литературный стиль и смелость авторского замысла.

Харрисон пишет уже около 60 лет и известен прежде всего произведениями в жанрах научной фантастики и фэнтези. Он стал первым лауреатом Букеровской премии, чья литературная карьера сформировалась непосредственно в мире научной фантастики.

«Конец всего» — тринадцатый роман писателя. Среди других известных произведений Харрисона — «Свет» (Light), «Нова Свинг» (Nova Swing) и цикл «Вирикониум».

Как сообщает официальный сайт Букеровской премии, на награду в этом году претендовали 163 произведения. Харрисон получил премию с первой номинации, хотя в 2022 году сам входил в состав жюри этого литературного конкурса.

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#литература #культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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