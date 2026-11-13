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Культовую комедию «Вам письмо» с Томом Хэнксом и Мег Райан переснимут 0 57

Культура &
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Культовую комедию «Вам письмо» с Томом Хэнксом и Мег Райан переснимут

Кинокомпания Warner Bros. готовит новую версию романтической комедии «Вам письмо», вышедшей в 1998 году с Томом Хэнксом и Мег Райан в главных ролях.

Режиссёром проекта станет Джейсон Орли, известный по фильмам «Взрослеть на полную» и «Я хочу вернуть тебя».

Постановщик также займётся сценарием, первоначальную версию которого подготовили Дебора Каплан и Гарри Элфонт, работавшие над комедиями «Не могу дождаться» и «Джози и кошечки».

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Неизвестно также, кто исполнит главные роли и когда новая картина выйдет в прокат.

Оригинальный фильм «Вам письмо» сняла режиссёр Нора Эфрон. В центре истории — владелица небольшого книжного магазина Кэтлин Келли и руководитель крупной книготорговой сети Джо Фокс. В реальной жизни они конкурируют друг с другом, однако в интернете ведут анонимную переписку и постепенно влюбляются, не подозревая, с кем именно общаются.

Картина стала одним из самых успешных романтических фильмов конца 1990-х годов, собрав в мировом прокате более 250 миллионов долларов.

Примечательно, что «Вам письмо» само по себе является современной интерпретацией комедии Эрнста Любича «Магазинчик за углом» 1940 года, основанной на пьесе венгерского драматурга Миклоша Ласло.

Пока неизвестно, каким образом создатели новой версии адаптируют историю любви по электронной переписке к эпохе социальных сетей и мессенджеров.

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#кино #культура #социальные сети
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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