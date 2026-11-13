В рейтинге музыкальных миллиардеров Маккартни уступает только американскому рэперу Jay-Z, чьё состояние достигает 2,8 миллиарда долларов, и певице Тейлор Свифт с капиталом около 2 миллиардов долларов.

Основную часть богатства бывшему участнику The Beatles принесли не только продажи пластинок и концертные выступления, но и авторские права на музыкальные произведения.

Ещё в 1969 году Маккартни основал издательскую компанию MPL Communications, которая управляет обширным каталогом песен. Помимо собственных композиций музыканта, компании принадлежат права на произведения других авторов, включая знаменитые хиты Бадди Холли и музыку из бродвейских постановок.

Значительный доход Маккартни получает и благодаря наследию The Beatles. Музыкант владеет долей в компании Apple Corps, которая занимается коммерческим использованием творчества легендарной группы. Прибыль приносят стриминговые сервисы, продажи виниловых пластинок, сувенирная продукция и лицензирование музыки.

Несмотря на возраст и внушительное состояние, Маккартни продолжает творческую деятельность. В 2026 году музыкант выпустил свой двадцатый сольный альбом, который, по информации издания, принёс ему первую номинацию на британскую музыкальную премию Mercury Prize.

Таким образом, спустя более шести десятилетий после начала мировой славы The Beatles Пол Маккартни остаётся не только одной из самых влиятельных фигур в истории популярной музыки, но и одним из самых успешных артистов с финансовой точки зрения.