Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Сильвестр Сталлоне и Крис Пратт возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых актёров современных сериалов. Каждый из них получает около двух миллионов долларов за один эпизод.

Рейтинг составило американское издание Variety, изучившее гонорары голливудских звёзд, работающих на телевидении и стриминговых платформах.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун получают по два миллиона долларов за серию «Утреннего шоу» на Apple TV. Аналогичные суммы зарабатывают Сильвестр Сталлоне за роль в криминальной драме «Король Талсы» и Крис Пратт, снимающийся в сериале «Список смертников».

В десятку самых высокооплачиваемых актёров также вошли:

Кеннет Брана — 1,4 млн долларов за эпизод сериала «Лэрд».

Харрисон Форд и Джейсон Сигел — по 1,3 млн долларов за серию «Терапии».

Келли Райлли и Коул Хаузер — по 1,2 млн долларов за эпизод «Ранчо Даттонов».

Элизабет Мосс — 1,1 млн долларов за серию «Сияющих».

Около миллиона долларов за эпизод получают Зендея за «Эйфорию», Николас Кейдж за «Паука-Нуара» и Роберт Де Ниро за «Нулевой день». В эту же категорию входят Джейк Джилленхол, Алан Ритчсон и Дженнифер Гарнер.

Среди телевизионных миллионеров оказались и исполнители главных ролей в комедийном детективе «Убийства в одном здании» — Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт.

Как отмечает Variety, несмотря на сокращение производства оригинальных сериалов в Голливуде, гонорары крупнейших звёзд остаются исключительно высокими. Стриминговые платформы готовы платить миллионы за участие известных актёров, поскольку их имена помогают привлекать зрителей.

При этом сами артисты всё чаще предпочитают сериалы полнометражному кино. Одна из причин — сравнительно короткие съёмочные графики. Современные сезоны обычно состоят из шести-десяти эпизодов, тогда как раньше телевизионные проекты нередко насчитывали более двадцати серий.

Однако высокие заработки доступны далеко не всем. Актёрам, не имеющим статуса звёзд первой величины, становится сложнее находить стабильную работу. Сокращение числа эпизодов уменьшает их доходы, хотя теперь студии чаще разрешают исполнителям участвовать сразу в нескольких проектах.

Variety подчёркивает, что опубликованный список не является исчерпывающим, а указанные суммы приблизительны. В некоторых случаях они включают не только актёрские гонорары, но и продюсерские выплаты и дополнительные бонусы.