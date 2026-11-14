Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Два миллиона долларов за серию: названы самые высокооплачиваемые звёзды сериалов 0 127

Культура &
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Два миллиона долларов за серию: названы самые высокооплачиваемые звёзды сериалов

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Сильвестр Сталлоне и Крис Пратт возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых актёров современных сериалов. Каждый из них получает около двух миллионов долларов за один эпизод.

Рейтинг составило американское издание Variety, изучившее гонорары голливудских звёзд, работающих на телевидении и стриминговых платформах.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун получают по два миллиона долларов за серию «Утреннего шоу» на Apple TV. Аналогичные суммы зарабатывают Сильвестр Сталлоне за роль в криминальной драме «Король Талсы» и Крис Пратт, снимающийся в сериале «Список смертников».

В десятку самых высокооплачиваемых актёров также вошли:

  • Кеннет Брана — 1,4 млн долларов за эпизод сериала «Лэрд».

  • Харрисон Форд и Джейсон Сигел — по 1,3 млн долларов за серию «Терапии».

  • Келли Райлли и Коул Хаузер — по 1,2 млн долларов за эпизод «Ранчо Даттонов».

  • Элизабет Мосс — 1,1 млн долларов за серию «Сияющих».

Около миллиона долларов за эпизод получают Зендея за «Эйфорию», Николас Кейдж за «Паука-Нуара» и Роберт Де Ниро за «Нулевой день». В эту же категорию входят Джейк Джилленхол, Алан Ритчсон и Дженнифер Гарнер.

Среди телевизионных миллионеров оказались и исполнители главных ролей в комедийном детективе «Убийства в одном здании» — Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт.

Как отмечает Variety, несмотря на сокращение производства оригинальных сериалов в Голливуде, гонорары крупнейших звёзд остаются исключительно высокими. Стриминговые платформы готовы платить миллионы за участие известных актёров, поскольку их имена помогают привлекать зрителей.

При этом сами артисты всё чаще предпочитают сериалы полнометражному кино. Одна из причин — сравнительно короткие съёмочные графики. Современные сезоны обычно состоят из шести-десяти эпизодов, тогда как раньше телевизионные проекты нередко насчитывали более двадцати серий.

Однако высокие заработки доступны далеко не всем. Актёрам, не имеющим статуса звёзд первой величины, становится сложнее находить стабильную работу. Сокращение числа эпизодов уменьшает их доходы, хотя теперь студии чаще разрешают исполнителям участвовать сразу в нескольких проектах.

Variety подчёркивает, что опубликованный список не является исчерпывающим, а указанные суммы приблизительны. В некоторых случаях они включают не только актёрские гонорары, но и продюсерские выплаты и дополнительные бонусы.

×
#культура #сериалы #Дженнифер Энистон #заработки
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Netflix раскрыл первые подробности приквела «Очень странных дел»
Культура &
Изображение к статье: Криштиану Роналду меняет футбольное поле на съёмочную площадку: что задумал знаменитый спортсмен
Культура &
Изображение к статье: В центре Риги 18 ноября устроят масштабное световое шоу: программа праздничного вечера
Культура &
Изображение к статье: Пол Маккартни вошёл в тройку самых богатых музыкантов мира: сколько заработал экс-битл
Культура &
Изображение к статье: в спортивной раздевалке
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Культовую комедию «Вам письмо» с Томом Хэнксом и Мег Райан переснимут
Культура &
Изображение к статье: Netflix раскрыл первые подробности приквела «Очень странных дел»
Культура &
Изображение к статье: Криштиану Роналду меняет футбольное поле на съёмочную площадку: что задумал знаменитый спортсмен
Культура &
Изображение к статье: В центре Риги 18 ноября устроят масштабное световое шоу: программа праздничного вечера
Культура &

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Культовую комедию «Вам письмо» с Томом Хэнксом и Мег Райан переснимут
Изображение к статье: В 81 год — на литературную вершину: назван лауреат Букеровской премии
Изображение к статье: Гарри Поттер не хочет смотреть «Гарри Поттера»: Дэниел Рэдклифф объяснил почему
Изображение к статье: Спустя 38 лет вышли ранее неизвестные концертные записи Джорджа Майкла

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео