41-летний португальский футболист Криштиану Роналду объявил о начале производства своего первого телевизионного сериала. Проект под названием Day 1s станет одной из первых крупных работ киностудии, которую спортсмен основал совместно с известным британским режиссёром Мэтью Воном.

О запуске съёмок Роналду сообщил в Instagram, опубликовав фотографии участников проекта. Сериал расскажет о закулисной стороне профессионального футбола — мире агентов, многомиллионных контрактов и переговоров о трансферах игроков.

Главным героем станет влиятельный футбольный агент Стэнли Далтон, роль которого исполнит британский актёр Дэмиэн Льюис, известный по сериалам «Родина» и «Миллиарды». В проекте также примут участие рэпер Дэйв и бывший французский футболист Тьерри Анри.

Идея сериала принадлежит спортивному агенту Даррену Дейну, среди клиентов которого был Анри. Сам Роналду выступает исполнительным продюсером и, как ожидается, появится в нескольких эпизодах в роли самого себя.

Сериал создаётся студией UR•Marv Studios, основанной Роналду и Мэтью Воном в апреле 2025 года. Режиссёр известен зрителям по фильмам «Kingsman: Секретная служба» и «Пипец».

Телевизионный проект — не единственная работа новой студии. В ближайшее время компания также намерена представить фильм Stuntnuts, в котором задействованы голливудские звёзды Мэтт Дэймон и Крис Хемсворт.

Роналду, недавно объявивший о завершении выступлений за сборную Португалии, продолжает играть за саудовский клуб «Аль-Наср». При этом футболист всё активнее развивает бизнес-проекты за пределами спорта.

Дата премьеры Day 1s и платформа, на которой будет показан сериал, пока не объявлены.