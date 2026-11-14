Подзаголовок новой книги Леонида Юзефовича «Таитянка из Кронштадта» — «Жизнь Бэлы Казарозы, артистки». Поклонники писателя (а также памятливые зрители телесериалов) знают Казарозу как заглавную героиню небольшого романа, вышедшего 24 года назад и экранизированного в формате трехсерийного телефильма.

Та и эта

Та книга — о странном убийстве певицы в пермском клубе эсперантистов в 1920 году — была художественной, но у убитой артистки с испанским псевдонимом (casa rosa — «розовый дом») имелся реальный прототип.

Белла Георгиевна Шеншева, двоюродная сестра деда писателя. Певица и танцовщица, довольно известная в Петербурге накануне Первой мировой: сценическое имя ей придумал Михаил Кузмин, Мейерхольд давал ей роли в своих постановках, ее упоминали в дневниках и мемуарах Бенуа и Тэффи. Правда, послереволюционная судьба реальной Казарозы отличается от той, которую Юзефович подарил романной героине.

Свежая его книга — документальная, и как раз про нее: про реальную женщину.

Писательский барон

В творчестве кандидата исторических наук Леонида Абрамовича художественных и документальных вещей примерно поровну — и некоторые посвящены одним и тем же существовавшим в действительности людям.

Так, Роман Федорович фон Унгерн-Штернберг — герой его исторического исследования «Самодержец пустыни» и военно-детективной повести «Песчаные всадники» (именно благодаря Юзефовичу барон Унгерн вошел в широкий отечественный культурный обиход и, породнившись с Юнгом, — в пелевинского «Чапаева»). Если же вспомнить, что у «Самодержца» было несколько порядком отличающихся редакций с интервалом в 19 лет и что судьбами представителей остзейского рода Штернбергов вдохновлены еще и рассказы из сборника «Маяк на Хийумаа», то барона можно назвать сквозным героем Юзефовича.

Портрет на фоне слома эпох

Другая его постоянная героиня — родившаяся в Кронштадте и умершая в эмиграции в Германии «таитянка» Белла. Ведь и роман «Казароза» — это переработанная повесть «Клуб Эсперо», написанная двенадцатью годами ранее.

В «Таитянке», в отличие от упомянутых детективов, вымысла нет совсем: автор опирается на документы и строго отделяет установленное от предполагаемого. Книга биографическая — но это портрет на широком и тщательно прописанном фоне: главные события в жизни героини пришлись на Серебряный век, революцию, Гражданскую войну, эмигрантские 1920-е и были связаны с множеством более или менее известных персонажей тех времен.

В этой густонаселенной книге мелькает даже барон Унгерн — наряду с довоенной питерской богемой, большевиками, белогвардейцами, чекистами и релокантами столетней давности.