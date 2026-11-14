В День провозглашения Латвийской Республики, 18 ноября, у памятника Свободы в Риге состоятся праздничный концерт и световое представление. Мероприятия, посвящённые 108-й годовщине независимости страны, начнутся в 18:00 и продлятся до 23:00

Как сообщает Рижская дума, центральным событием вечера станет концерт «Пейзажи свободы» (Brīvības ainavas), объединяющий музыку, сценографию и современные визуальные технологии.

Главным художественным образом концерта станет могучее дерево, символизирующее латвийское государство, народ и культуру. С помощью световых эффектов и видеопроекций оно будет превращаться в различные природные пейзажи Латвии.

В основу постановки легли восемь ландшафтов, включённых в Культурный канон Латвии. По замыслу режиссёра Сандиса Калниньша, каждый из них расскажет отдельную историю о природе страны и её жителях.

На сцене выступят Айя Андреева, Аснате Ранцане, Дагнис Розиньш, Рихардс Мачановскис, вокальная группа Neaizmirstulītes и трио Oranžās. Ведущими концерта станут актёры Лига Зельге и Мартиньш Бруверис.

В 20:00 к собравшимся обратится президент Латвии Эдгар Ринкевич. После его выступления прозвучит государственный гимн.

Затем, в 20:10, начнётся световое представление «Голоса могучих деревьев» (Dižkoku balsis). Каждый показ продолжительностью четыре-пять минут будет повторяться с десятиминутным интервалом до 23:00. Таким образом, зрители смогут увидеть шоу в удобное для себя время.

Программа праздничного вечера:

18:00–18:45 — выступление фольклорного коллектива Vilkači.

— выступление фольклорного коллектива Vilkači. 19:00–20:00 — праздничный концерт «Пейзажи свободы».

— праздничный концерт «Пейзажи свободы». 20:00–20:10 — обращение президента Латвии и исполнение государственного гимна.

— обращение президента Латвии и исполнение государственного гимна. 20:10–23:00 — световое шоу с повторением каждые десять минут.

Мероприятия на площади Свободы будут бесплатными. Праздничный вечер станет частью общегородской программы, посвящённой годовщине провозглашения Латвийской Республики.