62-летний голливудский актёр Брэд Питт исполнит главную роль в новой драме «Коннектор» (Connector), действие которой развернётся в Нью-Йорке 1970-х годов. На этот раз звезде предстоит перевоплотиться в монтажника-высотника, работающего на строительстве небоскрёбов.

Как сообщает Deadline, производством картины займётся Apple Original Films, ранее выпустившая успешную гоночную драму «Формула-1» с участием Питта.

В центре сюжета окажется рабочий, ставший настоящей легендой своего времени. Его профессия связана с постоянным риском: монтажники металлических конструкций трудятся на огромной высоте, нередко балансируя на узких стальных балках. Однако главному герою предстоит столкнуться не только с опасностями своей работы, но и с противниками, значительно превосходящими его по силе и влиянию.

Режиссёром фильма станет Дариус Мардер, известный по драме «Звук металла», получившей шесть номинаций на «Оскар» и две награды Американской киноакадемии. Сценарий постановщик написал совместно со своей сестрой Ниной Мардер.

Питт не ограничится актёрской работой и выступит одним из продюсеров проекта через свою компанию Plan B Entertainment. К продюсерской команде также присоединятся Деде Гарднер и Джереми Клейнер.

Новая картина продолжит сотрудничество актёра с Apple. Ранее компания выпустила фильм «Формула-1», ставший крупным кассовым успехом, а также криминальную комедию «Волки», в которой Питт снялся вместе с Джорджем Клуни.

В настоящее время «Коннектор» находится на стадии разработки. Даты начала съёмок и премьеры пока не объявлены.