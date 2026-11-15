Знаменитое чёрное платье принцессы Дианы, в котором она появилась на публике в день признания принца Чарльза в супружеской неверности, вновь выставлено на продажу. Организаторы аукциона рассчитывают выручить за исторический наряд до 300 тысяч евро.

Платье, получившее название «платье мести», представлено на выставке аукционного дома Sotheby's в Женеве. В декабре его планируют продать на торгах в Нью-Йорке,.

История наряда началась 29 июня 1994 года. В тот вечер принцесса Диана посетила благотворительное мероприятие в лондонской галерее Серпентайн. Для выхода в свет она выбрала короткое чёрное шёлковое платье с открытыми плечами, созданное греческим дизайнером Кристиной Стамболян.

В тот же день по телевидению показали интервью принца Чарльза, в котором он признал супружескую неверность. Однако внимание британской прессы оказалось приковано не только к его откровениям, но и к эффектному появлению Дианы.

Смелый по меркам королевского протокола наряд стал символом независимости принцессы. Именно тогда журналисты прозвали его «платьем мести», а фотографии Дианы появились на первых полосах газет по всему миру.

После гибели принцессы в 1997 году платье было продано на благотворительном аукционе Christie's в Нью-Йорке. Его приобрёл шотландский бизнесмен Грэм Уотсон. Почти три десятилетия наряд находился в частной коллекции.

Теперь владельцы решили вновь выставить его на торги. Предварительная оценочная стоимость составляет от 250 до 300 тысяч евро.

Ожидается, что лот привлечёт внимание частных коллекционеров и музеев, поскольку знаменитое платье считается одним из наиболее узнаваемых предметов гардероба принцессы Дианы и символом её публичного образа после разрыва с Чарльзом.