Формально «Социальная расплата» Аарона Соркина — продолжение «Социальной сети» Дэвида Финчера. Оба фильма — про «Фейсбук» и его основателя Марка Цукерберга. После выхода «Сети» одна американская авторша написала: «Когда на экране упоминается LiveJournal, в зале хихикают. Может, и про этот „Фейсбук“ тоже скоро будут говорить, хихикая, — как про полузабытое нелепое старьё».

Дело было в 2010-м, творение Цукерберга ещё ходило пешком под стол: общедоступным ФБ стал лишь четырьмя годами ранее.

И вот прошло 16 лет. Мальчик вырос, и его не забыли.

Не только не забыли, но и увидели в нём чуть ли не главный источник мирового зла. Сущность настолько вредную и опасную, что Соркин, написавший к ленте Финчера сценарий, теперь самолично оседлал режиссёрское кресло (кстати, уже в четвёртый раз), взял наперевес мегафон-«матюгальник» и отправился на битву с чудищем. Пришло время расплаты.

Попавшие в сети

«Социальная сеть» была основана на документальной книге — «Миллиардерах поневоле» Бена Мезрича. Книге полемической, скандальной: Мезрич изложил историю создания «Фейсбука» в версии Эдуардо Саверина, соученика Цукерберга по Гарварду и сооснователя соцсети. Саверин, с Марком разругавшийся, рассказывал, какой тот неприятный тип и как нечестно прибрал к рукам их совместное детище. С Цукербергом ни Саверин, ни Соркин не общались.

В основе «Социальной расплаты» — и вовсе, по сути, газетное расследование: вышедший в 2021-м в The Wall Street Journal цикл статей про то, как владельцы соцсети ради наживы разжигают в пользователях ненависть.

Статьи написал Джефф Хорвиц на основании внутренних документов, слитых сотрудницей «Фейсбука» (вскоре корпорацию переименуют в Meta) Фрэнсис Хаген. Мол, беспринципное руководство корпорации (ей принадлежит ещё и «Инстаграм») во имя повышения прибыли сознательно поощряло распространение всевозможного вредоносного контента. Плодя таким образом фейк-ньюс, возбуждая ненависть и даже вгоняя юных несмышлёных пользовательниц в нервную анорексию.

Разразился грандиозный скандал, дошло до дачи Хаген показаний в подкомитете Сената. Хорвиц сделал из собственных статей книгу, Соркин превратил её сначала в сценарий, а потом и в игровой фильм.

Обида — двигатель прогресса

При том что в обеих лентах — и в «Сети», и в «Расплате» — силён полемический задор и критический запал, при том что обе совсем не комплиментарны по отношению к Цукербергу, соцсетям, да и цифровым технологиям в целом, сиквел от оригинала отличается разительно. И некоторые формальные сходства — нелинейное повествование, операторский почерк (и «Сеть», и «Расплату» снимал один и тот же Джефф Кроненвет) — отличий не только не затеняют, а даже подчёркивают их.

Лента Финчера при всей её внешней незамысловатости не была ни примитивна, ни однозначна, ни идеологична. В ней не ощущалось симпатии к главному герою, сыгранному Джесси Айзенбергом, но был очевиден интерес к нему. Она давала массу поводов задуматься — например, над тем, из какого сора (комплексов, обид, неблаговидных поступков одного-единственного и не так чтобы гениального человека) растёт нечто, меняющее жизнь человечества. Но именно задуматься — а не бездумно проклясть или восславить.

Чёрно-белое кино

Лента Соркина — грубо нарисованный двумя красками идеологический плакат. Задумываться о чём-либо автор не ставил себе целью и не предлагает зрителю. Размножать мозги нефиг и некогда, поскольку всё очевидно заранее и долг зовёт на баррикаду.

Цукерберг, на этот раз в исполнении Джереми Стронга, сам по себе не интересен ничем — и потому сделан второплановым персонажем: карикатурный буржуин, аморальный магнат, мистер Твистер из советского памфлета.

На первом плане — Фрэнсис Хаген (Мэдисон) и Джефф Хорвиц (Уайт): но и они столь же ходульны, только изображены другой краской — белой. Идеалисты и правдолюбы, бросающие вызов капиталистической гидре. Хаген, как и положено современной продвинутой горожанке, не переносит глютена. Хорвиц ненавидит цифровые технологии — настолько, что лучше опоздает, чем воспользуется навигатором.

Технология идеологии

Технологии, с точки зрения современного левака, — вообще зло: промышленные довели до климатического кризиса, соцсети плодят фейки и агрессию, ИИ так и вовсе всех нас со дня на день съест. Техномагнаты под видом свободы слова протаскивают расизм, трампизм и прочую бесовщину.

Начинает Аарон свой фильм сценой, в которой автовладелица-блондинка хамит чёрным полицейским, финальную мораль иллюстрирует кадрами штурма Капитолия.

Идеология — противоположность живой мысли. Как известно, самое ненавистное идеологическому проповеднику слово — «неоднозначно». Хорошее кино задаёт вопросы, идеологическое — даёт готовые ответы и пишет их огромными аляповатыми буквами на плакате.

Идеология привлекательна тем, что даёт присягнувшему ей чувство беспрекословной моральной правоты. Но даёт она его вовсе не даром, и превращение утончённого «оскароносного» сценариста в транслятора штампованных митинговых кричалок — довольно жестокая расплата.