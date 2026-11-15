Один из самых узнаваемых символов рождественских праздников вновь появится на латвийских дорогах. Компания Coca-Cola подтвердила, что в этом году её знаменитый красный грузовик, украшенный тысячами праздничных огней, снова посетит Латвию.

Точные даты приезда и города, в которых остановится рождественский грузовик, пока не объявлены. Организаторы обещают представить маршрут праздничного путешествия в ближайшее время.

Возвращение грузовика станет частью традиционной рождественской кампании Coca-Cola, которая в этом году посвящена семейным ценностям, общению с близкими и праздничным традициям.

Кроме того, компания подготовила специальную серию напитков в рождественском оформлении. На упаковках ограниченного тиража вновь появится изображение Санта-Клауса.

По словам директора по стратегическим коммуникациям Coca-Cola в странах Балтии и Польше Александры Зарихты-Кузальской, главная идея нынешней кампании — напомнить людям о важности времени, проведённого вместе с семьёй и друзьями.

Рождественский грузовик Coca-Cola стал известен во всём мире благодаря рекламной кампании, стартовавшей в 1995 году. Красные грузовики с яркой иллюминацией и изображением Санта-Клауса превратились в один из символов приближающегося Рождества.

В прошлом году грузовик посетил Ригу 18 декабря. Тогда у выставочного центра на Кипсале для жителей организовали праздничные развлечения, фотозоны и различные интерактивные мероприятия.

Где именно можно будет увидеть знаменитый грузовик в Латвии в 2026 году, станет известно после публикации официального маршрута.